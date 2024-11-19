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民眾黨主席柯文哲持續被羈押，傳出他在庭訊時表示，他一定要辭黨主席，要由民眾黨立委黃國昌接任。對此，政治評論員吳靜怡今（19）日感嘆說，柯文哲能決定剃光頭，卻要被迫續假而無法辭黨主席？「民眾黨就是民主社會下的荒謬產物」。週刊報導，柯文哲日前庭訊時表示，「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年」。對此，吳靜怡指出，這表示柯文哲早就表態要辭黨主席，民眾黨不是不知情，也能委託律師請柯文哲簽署文字，選擇要辭或是要請假，但昨日居然還上演柯文哲被迫繼續請假3個月的團結戲碼，到底是民眾黨中央委員們不想讓黃國昌上位，還是黃國昌根本不想幫柯文哲面對這麼多的司法問題？讓民眾黨黨章視為破紙，成為全台笑話。吳靜怡感嘆，如果魚早已死，網早已破，民眾黨「代理黨主席」就是暫時6個月的爛缺，「沒人要接嘛～要幹，當然就是要當黨主席呀！」吳靜怡說，「京華城」讓柯文哲涉及圖利及違背職務收賄罪，「木可公關」有一筆450萬元以授權金名目匯入柯文哲私人帳戶，將法定的政治獻金成為不當利益，涉及《刑法》336條侵占公益款罪，資本額250萬元正好與朱亞虎招認金額相符，若與賄款有關就涉及了洗錢罪；若檢廉認為李文宗、李文娟只是人頭，那麼柯文哲就是實際金流操盤負責人，木可公關被識破，那只是柯文哲涉嫌公益侵占及洗錢的其中一環，更有智庫、基金會，成立的資本額和薪資從哪裡來？甚至是否還有海外資產或私人金庫，相信檢廉都陸續有掌握。吳靜怡認為，每個案子，柯文哲都有要被押滿四個月的決心，這表示，即便柯知道有問題也不會認罪，從圖利貪污弊案「京華城、魚果市場、北士科、台智光」到政治獻金等等，但柯卻是要民眾黨不斷喊出「司法迫害、押人取供」這樣的唯一訴求，很好奇，柯文哲的長期抗戰，該不會連律師費都由民眾黨出嗎？吳靜怡提到，威京集團部分人士希望沈慶京趕快認罪出來，只要離開土城才能解決更多現實面問題，但也有耳聞不同版本，就是一直被押也不是辦法，恐怕最後宣告沈慶京卸下主席職務。吳靜怡分析，本週就是看朱亞虎、李文宗會不會繼續延押，目前看來，羈押理由至今還是存在，有人在海外未到案，這些人還是會有串證嫌疑，當然，還是很多沒有交代清楚的事。