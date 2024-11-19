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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延長羈押至明年1月，民眾黨18日召開中央委員會，處理柯文哲延長請假黨主席案至明年2月28日，並獲全體14位中央委員一致同意通過。對此，前立委蔡正元表示，贊同民眾黨決定；針對前立委沈富雄呼籲柯文哲應壯士斷腕辭黨主席，蔡正元並不同意，指出柯文哲若此時表達辭黨主席，恐有洩密疑慮。沈富雄17日在節目《TVBS戰情室》表示，現在民眾黨命在旦夕，柯文哲在看守所若知道外面的情況，只要講一句「你們改選吧」就能解決問題，「因為即使柯文哲出來，這個司法案件是沒完沒了的，由他繼續當這個黨主席，現在不宜了，應該要壯士斷腕，自己斷腕人家就沒話講了」。蔡正元18日在節目《中天辣晚報》表示，他並不同意沈富雄的說法，現在柯文哲被羈押禁見，不能接觸到任何外界消息，要怎麼壯士斷腕？若此時他表達要辭黨主席，恐有洩密疑慮，因此他認為民眾黨讓柯文哲繼續請假是個很好的處理方式。蔡正元透露，張啟楷曾問過他有關代理黨主席如何處理的建議，當時他告訴對方，就繼續讓柯文哲請假，黨主席工作可參考國民黨的組織架構，由秘書長、政策會執行長，或是立院黨團總代理。蔡正元也質疑，若民眾黨現在找代理黨主席，不就等於承認民進黨對他們的指控？「有這麼蠢的政黨嗎？」