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▲南韓鐵肺歌后Ailee宣布將於明年4月20日和演員出身的企業家崔時訓結婚。（圖／Ailee IG）

▲崔時訓因《單身即地獄》走紅，不過現在專注於餐飲與多頻道網絡事業。（圖／崔時訓）

南韓「鐵肺歌后」Ailee今（19）日宣布將於明年4月20日與演員出身的企業家崔時訓結婚。根據所屬經紀公司A2Z Entertainment表示，兩人因朋友介紹相識，交往1年後在今年5月確定終身大事，雙方家長均表示支持與祝福。這一消息讓粉絲又驚又喜，紛紛送上祝福。Ailee親自在粉絲俱樂部發文分享喜訊，感謝粉絲一路的支持。她坦言22歲時獨自來到韓國，靠著對音樂的熱愛和粉絲的愛護，克服了生活中的孤獨與挑戰。「我遇到了一位能夠分享愛情與未來的人，他的包容與體貼讓我下定決心共度餘生。」她表示，婚後將繼續以充滿責任感的態度投入音樂創作，努力成為更成熟的自己。經紀公司也透露，Ailee將在籌備婚禮的同時持續專注於音樂活動，包括專輯製作和音樂會，婚後更承諾以更強的熱情展現她的歌手魅力。準新郎崔時訓因參演Netflix節目《單身即地獄》走紅，曾在多部網劇中表現亮眼，目前專注於餐飲與多頻道網絡事業。他與Ailee的戀情自公開以來，獲得粉絲廣泛關注與祝福，未來兩人將攜手展開全新篇章。Ailee則是於2012年以影集《Dream High 2》出道，並憑藉〈給你看〉、〈You & I〉等作品奠定實力派歌手地位。