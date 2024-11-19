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美國總統當選人川普在選前曾經承諾將會實施大規模驅逐移民的政策，因而獲得大批選民支持。在日前傳出川普首要開鍘的移民族群是「無證役齡中國青年」後，川普在18日證實，將在上任後宣布全國進入緊急狀態，以對居住在美國的非法移民進行大規模驅逐。綜合媒體報導，美國保守派人士、保守派組織「司法觀察」主席菲頓（Tom Fitton）9日在社群媒體「Truth Social」發文指出，川普準備在上任時，宣布全國進入緊急狀態，並利用軍事資源、藉由大規模驅逐移民計畫，來扭轉拜登政府邊境政策所帶來的入侵。川普在18日轉發了菲頓的文章，並且回應表示「是真的！」美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普的團隊正在評估國家緊急狀態聲明，以釋放五角大廈的資源，並且調整聲明，為擴大拘留空間鋪平道路。川普在第一任期時，就曾經宣布與墨西哥接壤的邊境進入緊急狀態，以規避國會，並使用五角大廈的資金建造邊境牆。川普過去在競選期間，曾經表示「在上任第一天，將會啟動美國史上最大規模的驅逐計劃，將罪犯趕出去。我將拯救每一個被侵佔和征服的城市和城鎮，我們會把這些兇殘且嗜血的罪犯關進監獄，然後以最快速度把他們踢出我們的國家！」他還曾高呼「全世界都知道美國是一個『被占領的美國』。我們被一股犯罪力量占領了。」美國移民及海關局官員指出，川普一直故意或是粗暴將邊境和大規模驅逐混為一談。目前，川普已經挑選多名對移民政策態度強硬的人士擔任內閣要職，包括南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）被提名為國土安全部長、曾任「移民暨海關執法局」（ICE）前代理局長的霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」來主管邊境事務。在競選期間，川普曾多次表示，他計劃動員國民警衛隊協助驅逐行動。專家向ABC新聞表示，此舉將對軍隊的角色產生根本性轉變，因為軍隊通常不參與國內執法問題。此外，川普曾進一步建議，將數千名海外駐軍調往美國與墨西哥的邊境。目前估計有1100萬名未獲合法移民身份的移民居住在美國。根據美國移民委員會的估算，將這些人全部驅逐可能每年耗資數十億美元。此外，大規模驅逐可能對經濟產生更廣泛的影響，例如稅收減少和勞動力短缺。