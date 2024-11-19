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▲萬華的老店「小王煮瓜」在2019年開始獲得米其林必比登推薦殊榮，卻被網友爆料桌子的筷子年有衛生紙。（圖／記者葉盛耀攝）

位在萬華夜市內、米其林必比登名店「小王煮瓜」，不論早、晚都可見排隊人潮，卻被民眾爆料整桶筷子跟沒有洗一樣，拿了第一支發現纏著乾掉的衛生紙，再換拿其他支發現上面還有肉末。對此，台北市衛生局已派員前往稽查，發現5項缺失，業者也公開道歉，提到是因筷子洗完後沒有擦乾淨。根據網友在社群上爆料，當他到小王煮瓜點完餐後到座位上，準備拿筷子的時候發現整桶筷子好似沒有洗ㄧ樣，「抓了第一支上面纏著乾掉的衛生紙，再換拿其他支更可怕，上面還有肉末！」而後來有委婉告知說筷子好像有點不乾淨，但店員剛開始好似沒聽到走掉，「不知道是不是後來看到我們在拍筷桶，才默默把整桶筷子拿走，是說這間店還得過米其林，實在是讓人傻眼…越想越噁心…再也不會去的一次店。」台北市衛生局也已派員前往依食品良好衛生規範準則進行稽查，現場桌面筷桶內的筷子未查獲異物，另針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行查核，查有「垃圾桶未加蓋、食材未離地、冰箱內食材未覆蓋、清潔劑與食材及員工飲料混合放置、未設置員工物品專區」等5項衛生缺失事項，已責令於11月21日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，依同法44條處6萬到2億元罰鍰。根據東森新聞報導，業者已公開道歉，表示