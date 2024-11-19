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南投縣草屯鎮長簡景賢18日深夜突然離世，其司機深夜察覺簡景賢遲未離開鎮長室，前往查看，驚見簡景賢臥倒床上，趕緊通報119叫救護車，救護人員趕到後，發現簡景賢已明顯死亡，享壽65歲，轉通報110，交由檢警處理。簡景賢18日下午才出席南投縣府與楓康超市聯名便當發表會，活動結束後，簡景賢返回草屯鎮公所，之後就沒再外出；可到了晚間10時40分，其司機發覺鎮長都沒有打電話給他，感到奇怪，便前往鎮長休息室查看，結果發現簡景賢躺在床上已失去生命徵象，立即打電話叫救護車。草屯消防分隊人員抵達現場，發現簡景賢已明顯死亡，未送醫，後續交由警方處置。草屯鎮第19屆鎮長選舉公報顯示，簡景賢民國48年12月23日出生，國民黨籍，學歷亞洲大學經營管理系碩士、南開科大、光華高工、草屯國中、碧峰國小；經歷第18屆草屯鎮長、南投縣議會第15、17、18屆縣議員、國民黨草屯鎮黨部主委、草屯鎮簡姓宗親會主委等。南投縣民政處指出，草屯鎮長所遺任期超過2年，依《地方制度法》直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長及村（里）長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。