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MLB美國職棒大聯盟在今（19）日公布2025年擁有名人堂入選資格的球員，有14位球員是首獲資格，其中日籍傳奇強打鈴木一朗最被看好順利入選，在投手方面則是「沙胖」CC Sabathia。此外，生涯擁有422次救援成功的Billy Wagner，則是最後1年具備候選資格。鈴木一朗擁有28年職業生涯，在2001年時赴美挑戰，生涯在大聯盟共征戰19個賽季，在2653場出賽中，掃出3089安、包括117轟、跑出509盜，貢獻780分打點，打擊率為0.311，更在赴美首年就成為史上第2位同年贏得新人王與年度最有價值球員獎的球員。大聯盟官網看好鈴木一郎能在獲得資格首年就能入選，他也有望以全票之姿進入名人堂。至於在投手方面，首度獲得資格的Sabathia，在大聯盟擁有19年生涯，拿下251勝、161敗、防禦率3.74、3404次三振，曾在2007年拿下美聯賽揚獎，並在2009年與洋基一同拿下世界大賽冠軍。至於其他首度進入選票的球員，包括Ian Kinsler、Dustin Pedroia、Felix Hernandez、Curtis Granderson、Troy Tulowitzki、Ben Zobrist、Russell Martin、Hanley Ramirez、Adam Jones、Brian McCann、Carlos Gonzalez、Fernando Rodney。值得一提，除了鈴木一朗、Sabathia值得關注外，擁有資格的選手如波士頓紅襪「小巨人」Dustin Pedroia、西雅圖水手「國王」Felix Hernández也引人關注。