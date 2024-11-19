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▲兩人的戀情超越年齡、語言和距離。（圖／翻攝自Instagram）

▲兩人的興趣十分相似。（圖／翻攝自Instagram）

現年32歲的網紅兼模特兒Bowlki與23歲越南帥哥Minh Tan的跨國戀情引發外界關注，這對男帥女美的情侶被媒體評為天作之合，兩人交往的過程也十分甜蜜。根據《越南快訊》報導，來自越南的Minh Tan就讀於胡志明大學藥學系，而Bowlki則是擁有86萬名粉絲的泰國網紅，一開始是Bowlki在社群平台上看到Minh Tan的照片，並密他聊天，由於雙方都是彼此的菜，立刻便陷入熱戀，Bowlki更為了Minh Tan到越南旅遊並相見。現在Minh Tan經常在社群平台上分享他和Bowlki的生活點滴，兩人超甜的合照與互動引外界熱議。Minh Tan表示儘管兩人是跨國戀，但是彼此都會抽空飛到對方的國家。「距離對我們來講一直都不是問題，越南和泰國之間沒有時差，飛機也只需要一個多小時。有時候我太想她，還會早上飛過去，然後傍晚飛回越南。」Minh Tan說。不過Minh Tan也指出，兩人遇到最大的問題是語言障礙，因為都不會說彼此的語言，兩人主要是用英語溝通，但彼此的英語都不流利，偶爾需要靠肢體語言了解彼此感受。而兩人也因為是相差9歲的姐弟戀，常常收到相關的戀情問題詢問。Minh Tan說女友完全看不出來大他9歲，她看起來還比他年輕，許多人還認為他們一樣大，年齡的差異也完全不影響兩人的感情。兩人的興趣也十分相似，都很喜歡運動、購物和旅遊，如今兩人經常一起做這些事，Bowlki也開始學習越南語，未來有可能會搬到越南和Minh Tan一起生活。