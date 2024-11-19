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聯合航空攜手關島觀光局宣布，聯合航空將於2025年4月2日正式開啟台北至關島的直飛航線。新航線預計於每週三與每週六，以每週2班的頻率載客往返台北與關島。旅客於早上11:00從台北出發，當天下午4:50抵達關島，回程航班將於早上7:00從關島出發，當天上午9:25抵達台北。聯合航空將採用波音737-800機型執飛此航線，預計提供166個座位數，其中有16個為商務艙席次。聯合航空亞太區機場營運董事總經理SamShinohara感謝關島觀光局對此次開闢新航線的大力支持與推動，並表示，「新的台北-關島航線將為關島旅遊業拓展一個全新目的地，並為關島旅客提供更多直飛亞洲的航點。我們在規劃台北-關島這條航線上已有一段時間，相信引進新航線後能幫助關島打造更多元的旅客樣貌，並為往返於台灣及關島的商務及休閒旅客提供更便利的交流互動。」聯合航空日本、密克羅尼西亞區域銷售董事桐山謙一（KenichiKiriyama）分享，「我們很高興能連接亞太地區兩個最美麗的旅遊目的地，為我們的旅客提供探索當地風貌的機會。台北身為台灣的首都，是一個擁有將近250萬人口並匯集文化和經濟於一體的城市，我們也期望藉由台北的航線拓展能方便更多東南亞旅客中轉至更多航點。」代理關島觀光局局長兼執行長Dr.GeraldPerez則透露，「過去幾個月以來，我們相當積極與聯合航空各部門討論與評估這項合作案的可能性，我們相當感謝桐山銷售董事對本次合作所付出的努力，為開闢台北-關島這條航線產生至關重要的推動力，以及聯合航空團隊為了能夠重新連接關島與台北這兩個市場所付出的時間與支持。最後，我衷心感謝前關島觀光局局長兼執行長CarlGutierrez及關島觀光局團隊的不懈努力。」Dr.GeraldPerez更提到，「著眼開拓台灣市場的一致目標，我們對於接下來提升關島旅遊也將比以往更具決心，雖然我們的工作還遠未完成，但如若在短短幾個月內我們已取得如此大的進展，距離未來的目標達成絕非遙不可及。」關島副總督譚里諾（JoshuaTenorio）說，「我想借這個機會感謝關島觀光局和聯合航空重啟關島與台北這條直飛航線，此舉將有助於我們擴大當地旅遊業發展，同時也為關島當地居民提供更多經濟活動以及專業醫療服務的機會。」聯合航空作為關島在地的航空公司已經營當地超過55年，每週提供超過80架次航班往返台灣、日本、馬尼拉、帛琉、密克羅尼西亞聯邦和馬紹爾群島等14個旅遊目的地。