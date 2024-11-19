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▲12強棒球賽開打，台灣啦啦隊也派出數名美少女到球場應援。（圖／各務禮美奈IG）

▲統一獅啦啦隊日籍成員希美（左）、千紘（右）的精采表現紅回日本。（圖／統一獅提供）

世界12強棒球賽日本在17日於天母棒球場對決古巴，雖然不是中華隊的比賽，但仍有不少球迷到場吶喊助威，台灣啦啦隊女孩也熱情在場邊應援，即便下雨被淋濕全身，舞動的身姿還是沒停下來；如此場景讓日本媒體也被感動，大讚台灣啦啦隊的「職人精神」。日本網友也大喊「台日友好」，謝謝台灣的啦啦隊幫日本一起加油。12強棒球賽B組賽事在台灣開打，連帶讓許多外媒看到台灣，尤其是獨特的啦啦隊應援文化，更是吸引場邊眾人目光。日本媒體《THE ANSWER》報導，17日古巴、日本對決，第3局開始球場就下起大雨，日本啦啦隊退至屋簷下繼續應援，而台灣啦啦隊卻沒有退場，依舊冒雨留在原地跳舞，身體被淋濕也澆不滅女孩們的熱情，如此場景讓日媒也被打動。報導還指出，台灣啦啦隊於比賽空檔衝上前表演一段4人舞蹈，啦啦隊成員們每個都面露笑容沒有退卻，如此堅強的啦啦隊文化確實讓台灣啦啦隊享譽國際，受歡迎程度非同反響。另一個亮點是日本隊進攻時，場邊播出日本動畫《科學超電磁砲》的主題曲《only my railgun》，搭配啦啦隊的應援，更衝擊日本球迷心臟。不少日本人大讚「台灣啦啦隊好可愛」、「真的是台日友好」，還有網友拍下啦啦隊統一獅Uni-Girls成員千紘（Chihiro）與希美（Nozomi）跳舞的影片上傳到X，以為她們是台灣人。但事實上，千紘、希美都是日本女孩，原先是日職琦玉西武獅啦啦隊的一員，今年春季才加盟中華職棒，這次在12強的應援表現讓兩人「從台灣紅回日本」也是意外之喜。另外，日前還有日媒報導，台灣球場的應援音量相當驚人，場邊實測高達90分貝，現場DJ和觀眾的瘋狂吶喊，讓日媒形容：「比柏青哥店內打彈珠的噪音還大，幾乎無法講話。」球迷、啦啦隊的熱情都讓日本媒體大感震撼。