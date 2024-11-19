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▲憲兵快速反應連新換裝的「印地安挑戰者」（Indian Challenger）重型機車性能展示。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.19）

▲憲兵快速反應連新換裝的「印地安挑戰者」（Indian Challenger）重機，配備7吋觸控螢幕。（圖／記者呂炯昌攝，2024.11.19）

今年雙十國慶，憲兵快速反應連新換裝的「印地安挑戰者」（Indian Challenger）重型機車首度在總統府前展演。憲兵指揮部今（19）日邀請媒體參訪，儘管台北下著雨，快反連弟兄仍駕駛挑戰者重機展現高超駕車技巧。憲兵指揮部指出，憲兵快速反應連擔任衛戍區偵搜部隊，執行戰場偵搜、反空（機）降、反特攻、反突擊等作戰任務，具備「編裝模組化、機動速度快、近戰火力強、任務彈性大」等特性，依令迅速馳赴戰場應援，有效確保中樞安全；此外，訓練之餘兼任國家重大慶典、正副元首就職、外賓使節訪華引導勤務、春秋祭勤務及國慶慶祝活動等任務。快反連是國軍部隊唯一配賦重型機車之部隊，日前已於112年花費6000萬換裝65輛「挑戰者」重型機車，增益靈活機動性，肆應未來複雜多變的戰場環境；快反連因應衛戍區防衛作戰能力，配賦近程反裝甲飛彈等武器，以高機動力執行戰場「速分、速合」馳赴應援各種狀況，形塑有利作戰環境，掌握敵弱點，於決勝時空發揮優勢，獲得決定性勝利。與快反連舊款山葉「皇家之星」重機相比，挑戰者具備更輕、馬力更大、數位化等優點，重量降至377公斤，原皇家之星為398公斤、軸距縮短至1,668mm，皇家之星為1,705mm；挑戰者重機採V型水冷雙缸、最大馬力122匹，較皇家之星的99匹大；挑戰者重機更具備7吋觸控面板螢幕可供操作，使機車手更能專注於當前任務，更貼近實戰化作戰需求。