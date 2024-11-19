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代工大廠鴻海今（19）日宣布，將與全球AI龍頭廠輝達攜手，正在建造由AI驅動的實體機器人工廠，打造下世代AI工廠，運用Omniverse平台，以數位孿生（Digital Twins）技術重塑製造業的未來，在墨西哥和台灣廠區導入多項技術，加速AI工廠布建。輝達於美國時間昨日在自家部落格貼文指出，鴻海集團墨西哥工廠將於2025年初開始量產，台灣AI工廠將於今年12月開始生產。鴻海今日上午透過新聞稿指出，2023年的鴻海科技日（HHTD23），雙方首次對外展示相關合作，鴻海運用輝達Omniverse平台，創建台灣新竹廠房的3D數位孿生自動化產線。鴻海表示，以Omniverse技術在新竹廠區自動化產線基礎，結合數位孿生技術，鴻海進一步擴展海外據點，鴻海指出，墨西哥工廠建造過程中，便運用Omniverse平台技術，同時導入Isaac機器人技術，結合AI驅動模擬的Modulus以及OpenUSD數據標準等技術。鴻海指出，數位孿生技術的核心，在於能快速複製以及規模化，這是鴻海強化全球布局的關鍵，藉由這項技術在全球各地加速複製和建立生產線。輝達則表示，AI伺服器核心Blackwell平台已全面量產，鴻海採用輝達多項關鍵技術，開發工業級AI模擬軟體，加速鴻海台灣和墨西哥廠區布建。並且進一步點出，藉此鴻海墨西哥廠區可節省成本，每年降低能源使用比重可超過30%。輝達也指出，台灣工廠將於12月開始生產，鴻海的墨西哥工廠則將於明年初開始生產。雖然有利多消息傳出，不過鴻海今日股價表現震盪，今日以203.5元紅盤開出，不過隨後遭到空方狙擊翻黑，最低來到201元，隨後則是回到平盤價202.5元。不過鴻家軍倒是漲勢整齊，截至上午10點15分，訊芯-KY上漲逾6%，乙盛-KY上漲逾5%，AMAX-KY上漲近5%，鴻準上漲逾4%，廣宇、正達上漲逾2%。