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▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界12強棒球賽最終預賽昨（18）日落幕，中華隊以2：0成績打敗對手古巴，準備前往日本東京開打4強賽。而昨晚三局下中華隊1：0領先古巴，賽事轉播其中一幕竟拍到場邊觀眾席，有2名國小生正在位置上寫英文作業，與身旁熱血沸騰的球迷形成強烈對比，讓日本主播熊谷龍一嚇到驚呼：「這…難道是在做作業嗎？」「愛爾達體育家族 ELTA Sports」YouTube昨日放上轉播精華，其中在中華隊對戰古巴三局下時，當時比分1：0領先古巴，攝影鏡頭帶到觀眾席，許多球迷正在熱血沸騰地看球，但畫面一轉，竟有兩位國小生在位置上寫英文作業，即使周遭人激動歡呼，2人也只是抬頭望張望，觀察四周動靜。愛爾達體育台主播見到這一幕，忍不住直呼「放下你的作業，嗨起來！」就連日本主播熊谷龍一在轉播賽事時，都震撼地說「這⋯難道是在做作業嗎？」最終中華隊以2：0成績擊敗古巴，即將於今日和日本一同搭乘華航CI104班機前進東京，為即將到來的超級循環賽做備戰。對此，球迷們紛紛笑喊，「說不定是被家長硬帶來看球的」、「誰說我在寫作業？我是在情蒐」、「作業沒寫完明天換他嗨起來」、「大巨蛋圖書館，寫作業很正常」、「跟老師說，不管了我要去東京了」。