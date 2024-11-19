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經濟部長郭智輝自從上任後，爭議言論不斷。國民黨立委傅崐萁今（19）日再質疑，郭智輝今年才接任部長，結果4月10日竟然轉讓他名下價值19億所有股票，轉到他兒子郭冠宏公司「高毅投資」，籌備處4月24日才核准，竟然4月10日就轉讓，直呼「這家公司用兒子當人頭，規避財產申報！」郭智輝則反嗆，「你這個不實（指控）」，兩人在質詢時舌戰不斷。行政院長卓榮泰及相關部會首長列席今天出席立法院會，報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。傅崐萁在質詢時質疑，郭智輝作為「崇越科技」共同創辦人，「崇越科技」是一個資本額才18億元的小公司，還不是科技研發廠商，他是一個代理商、批發商、（broker）掮客，這樣的小公司企業主，給他當經濟部長真的是做大了。傅崐萁也認為，郭智輝把他上下游產業帶去日本，請問美中大戰在打什麼？就是在打科技戰，如果這些人離開台灣，台灣就空掉了，「現在郭部長還在做他的老本行，我不曉得他在當部長還是董事長，幫日本的熊本在招商！」卓榮泰緩頰，佈局全球是壯大台灣的整個產業鍊，是戰略目標。傅崐萁繼續質疑，台積電是護國神山，把台積電搬走，人才、消費、財產都被搬走了，郭智輝在熊本幫招商，原來2023年，崇越已經在熊本設立據點，目標10年內上市，所以現在又在做生意，又在招商。傅崐萁再爆，郭智輝今年才接任部長，4月10日竟然轉讓他名下價值19億所有股票，7750張崇越股票，請問轉到哪裡？郭回應「我都照實申報」。傅崐萁揭露，郭智輝竟然用自己孩子當人頭，轉到他兒子郭冠宏公司「高毅投資」，他的兒子只有480股，4800元台幣股份，這間公司只有8000萬元資本額，郭智輝卻持有99.9%，而且4月10日轉讓，都還沒核准，籌備處4月24日才核准，竟然10日就轉讓，直呼「這家公司用兒子當人頭，規避財產申報！」郭智輝反嗆，自己完全按照法律的規定申報，「你這個不實（指控），我表示抗議！」卓榮泰也說，「委員的推論，邏輯有問題」，應該讓郭智輝說明。傅怒控，自己昨天到監察院看財產申報，高毅投資沒有在規範內，「這是掏空台灣！」傅崐萁和卓榮泰、郭智輝舌戰到質詢時間結束，在韓國瑜緩頰後，三人才停止砲火。