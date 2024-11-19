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民眾黨主席柯文哲持續被羈押，傳出他在庭訊時表示，他一定要辭黨主席，要由民眾黨立委黃國昌接任。對此，律師黃帝穎認為，該言論並非京華城弊案偵查相關爭點，應不會記載在偵訊筆錄中，具可信度爭議；若報導為真，民眾黨卻決議延長柯文哲假期，民眾黨昨天所通過准假，可能涉登載不實文書。週刊報導，柯文哲日前庭訊時表示，「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年」。對此，黃帝穎認為，柯文哲轉述庭訊接班有兩大法律爭議，第一，轉述被告庭訊接班說詞應未記載筆錄有可信度爭議；第二，柯文哲接班若為真，民眾黨准假涉登載不實文書爭議。黃帝穎表示，柯文哲指定接班的政治說詞，並非京華城弊案偵查相關爭點，如僅為被告當庭有感而發，應不會記載在偵訊筆錄中，因此是誰當庭聽聞轉述具有極大政治意涵的接班言論？若無筆錄或書面聲明，即可能因不同的政治解讀，具可信度爭議。再來，黃帝穎認為，如週刊報導為真，羈押禁見被告柯文哲真意是接班，而非延長請假，民眾黨昨通過准假涉登載不實文書。黃帝穎指出，「刑事訴訟法」規定的羈押禁見，是禁止被告對外的一切接見、通信，在京華城弊案，羈押的理由，包括為了避免串證、滅證，因此柯文哲除了律師會見外，無法對外傳遞任何訊息。黃帝穎進一步說明，律師依據律師倫理，除了為被告防禦或平衡輿論外，不能傳遞與當事人本案訴訟無關的訊息，例如：公司經營、政黨經營等，過去即有律師因此被懲戒的案例，「沒人請假，卻通過准假？正式文書不能無中生有，柯文哲如真意是接班，並非表示請假，民眾黨卻通過准假，則民眾黨面臨登載不實文書的法律爭議？」