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曾在2021年拿下國聯賽揚獎的Corbin Burnes，在本季透過交易來到美聯巴爾的摩金鶯，隨著今年球季結束也成為自由球員，在今根據大聯盟記者Jon Paul Morosi透露，「目前在Burnes爭奪戰中領跑的球隊有兩隊，分別是現任東家金鶯與今年冠軍洛杉磯道奇。」Burnes可說是投球實力兼具且不容易受傷的投手，已經連續4年先發至少出賽28場，本季32場出賽皆為先發登板，拿下15勝、9敗、防禦率2.92、送出181次三振的成績。談到能否順利簽回Burnes，金鶯總管Mike Elias表示，「我相信球隊能夠牽回他，但這也不意味著我們在休賽季會不分青紅皂白地撒錢，我們會評估好的人才，再決定是否要長期投資。」至於傳出道奇也想爭奪Burnes，《紐約郵報》記者Jon Heyman說道：「道奇在自由市場想簽下先發投手，即便他們有機會拿到佐佐木朗希，他們還是渴望簽下一位王牌等級的先發投手。」值得一提，紐約洋基、波士頓紅襪、芝加哥小熊都在自由市場上對Corbin Burnes表達興趣，預計Burnes將追求一份總額達1.8億美元的合約。