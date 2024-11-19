北台灣、東半部的民眾注意了，本週東北季風影響，氣溫偏涼且雨勢頻繁，出門應攜帶雨具，注意保暖，未來一週台灣天氣大致分為3階段變化，今天至週四（11/19至11/21）濕涼，週五至週末（11/22至11/24）降雨稍微趨緩，下週二、下週三（11/26、11/27）將有鋒面和更強、可能達冷氣團等級的冷空氣報到。
今明兩天東北季風狂吹 萬宜颱風參一咖
中央氣象署提醒，今明兩天東北季風影響，北部及東北部整天較涼，其它地區早晚偏涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有「局部大雨」，北部、東部、東南部有短暫雨。
此外，萬宜颱風外圍雲系影響，全台各地都有局部短暫雨的機會，明天北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲，而華南水氣東移，週四中部以北也有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部依舊有局部大雨。
週五氣溫略為回升 週末天氣出爐
東北季風會持續影響到週末，但隨著萬宜颱風消散，各地雨勢有所趨緩，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，週五，大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨，週末兩天，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。
氣溫部分，今明兩天，苗栗以北到宜蘭，白天高溫只有20至23度，中部以及花東24至26度，南部26至28度；夜晚清晨在中部以北到東北部、花東低溫16至18度，市區低溫18至20度，南部、東南部也可能接近20度，週五氣溫稍有回升，但東北季風持續帶來較涼的空氣，各地溫度回升幅度有限，整體來說溫度還是較為偏涼。
下週可能有冷氣團來襲 氣溫跌破15度
氣象署說明，下週一（11/25）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；下週二、下週三有鋒面和下一波冷空氣抵達，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，下週三北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也會比本週更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察
降雨部分，賈新興提醒下週二白天起，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨；下週三，彰化以北有局部短暫雨、宜花有局部短暫雨，下週四各地晴到多雲；下週五，屏東及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。
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中央氣象署提醒，今明兩天東北季風影響，北部及東北部整天較涼，其它地區早晚偏涼；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有「局部大雨」，北部、東部、東南部有短暫雨。
此外，萬宜颱風外圍雲系影響，全台各地都有局部短暫雨的機會，明天北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲，而華南水氣東移，週四中部以北也有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部依舊有局部大雨。
週五氣溫略為回升 週末天氣出爐
東北季風會持續影響到週末，但隨著萬宜颱風消散，各地雨勢有所趨緩，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，週五，大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨，週末兩天，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。
氣溫部分，今明兩天，苗栗以北到宜蘭，白天高溫只有20至23度，中部以及花東24至26度，南部26至28度；夜晚清晨在中部以北到東北部、花東低溫16至18度，市區低溫18至20度，南部、東南部也可能接近20度，週五氣溫稍有回升，但東北季風持續帶來較涼的空氣，各地溫度回升幅度有限，整體來說溫度還是較為偏涼。
下週可能有冷氣團來襲 氣溫跌破15度
氣象署說明，下週一（11/25）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；下週二、下週三有鋒面和下一波冷空氣抵達，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，下週三北台灣空曠地區低溫有機會降到15度以下，市區低溫也會比本週更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察
降雨部分，賈新興提醒下週二白天起，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮也有零星短暫雨；下週三，彰化以北有局部短暫雨、宜花有局部短暫雨，下週四各地晴到多雲；下週五，屏東及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。