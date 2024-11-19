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▲東北季風、萬宜颱風、華南水氣影響，北台灣一直到週四降雨都較廣泛。（圖／中央氣象署）

▲本週東北季風導致氣溫偏涼，下週將有更強的冷空氣來襲，實際影響還有待觀察。（圖／中央氣象署）

北台灣、東半部的民眾注意了，本週東北季風影響，氣溫偏涼且雨勢頻繁，出門應攜帶雨具，注意保暖，未來一週台灣天氣大致分為3階段變化，中央氣象署提醒，今明兩天東北季風影響，北部及東北部整天較涼，其它地區早晚偏涼；，北部、東部、東南部有短暫雨。此外，，明天北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其它地區為多雲，而華南水氣東移，週四中部以北也有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部依舊有局部大雨。東北季風會持續影響到週末，但隨著萬宜颱風消散，各地雨勢有所趨緩，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，週五，大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨，週末兩天，大台北東側及宜蘭有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨。氣溫部分，；夜晚清晨在中部以北到東北部、花東低溫16至18度，市區低溫18至20度，南部、東南部也可能接近20度，週五氣溫稍有回升，但東北季風持續帶來較涼的空氣，各地溫度回升幅度有限，整體來說溫度還是較為偏涼。氣象署說明，下週一（11/25）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；下週二、下週三有鋒面和下一波冷空氣抵達，天氣風險公司資深顧問吳聖宇提及，，市區低溫也會比本週更低，會不會成為首波大陸冷氣團還需要觀察降雨部分，賈新興提醒，下週四各地晴到多雲；下週五，屏東及台東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。