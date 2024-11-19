中華隊進軍日本！2024年世界12強棒球預賽全數結束，中華隊昨（18）日最後一戰交手「紅色閃電」古巴隊，以2：0取勝，在預賽5戰中拿下超乎預期的4勝1敗，以分組第2晉級4強。今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽，中職會長兼任中華隊領隊蔡其昌，在行前喊話球迷：「不管有沒有到日本，都要把東京當成主場吶喊。」且教育部也頒發20萬加菜金勉勵選手。
打臉日媒晉級 東京至少再打4戰
中職在今（19）日上午10點，於桃園機場為中華隊舉行簡單的送機儀式，包含中華職棒大聯盟會長蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠，以及中華隊教練團與選手都出席，而中華隊會與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本。
蔡其昌在致辭中向球迷呼籲：「不管有沒有去到日本，都把東京當成主場吶喊！」並表示：「大家昨天比賽完感覺有點疲累，但到了日本精神就來了，這次要感謝很多人，複賽到日本他們也會全力支持協助。」此外，送機儀式現場，教育部張廖萬堅政務次長頒發20萬加菜金勉勵選手。
中華隊前往日本東京後，首戰將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手，為小組預賽的失利尋求復仇的機會。值得一提的是，不管在複賽戰績如何，都能夠參加最後一天賽事，因此中華隊最少會在日本進行4場賽事。
📌中華隊4強賽程（東京巨蛋）
⚾️11/21 11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華
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中職在今（19）日上午10點，於桃園機場為中華隊舉行簡單的送機儀式，包含中華職棒大聯盟會長蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠，以及中華隊教練團與選手都出席，而中華隊會與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本。
蔡其昌在致辭中向球迷呼籲：「不管有沒有去到日本，都把東京當成主場吶喊！」並表示：「大家昨天比賽完感覺有點疲累，但到了日本精神就來了，這次要感謝很多人，複賽到日本他們也會全力支持協助。」此外，送機儀式現場，教育部張廖萬堅政務次長頒發20萬加菜金勉勵選手。
中華隊前往日本東京後，首戰將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手，為小組預賽的失利尋求復仇的機會。值得一提的是，不管在複賽戰績如何，都能夠參加最後一天賽事，因此中華隊最少會在日本進行4場賽事。
📌中華隊4強賽程（東京巨蛋）
⚾️11/21 11:00 委內瑞拉 vs. 中華
⚾️11/22 11:00 中華 vs. 美國
⚾️11/23 18:00 日本 vs. 中華
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