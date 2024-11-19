我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲世界棒球12強中華隊最終以4勝1敗B組第二挺進東京複賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

中華隊進軍日本！2024年世界12強棒球預賽全數結束，中華隊昨（18）日最後一戰交手「紅色閃電」古巴隊，以2：0取勝，在預賽5戰中拿下超乎預期的4勝1敗，以分組第2晉級4強。，而中華隊會與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本。蔡其昌在致辭中向球迷呼籲：「不管有沒有去到日本，都把東京當成主場吶喊！」並表示：「大家昨天比賽完感覺有點疲累，但到了日本精神就來了，這次要感謝很多人，複賽到日本他們也會全力支持協助。」