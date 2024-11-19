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▲齋藤飛鳥表示接演星野愛這個角色帶來極大壓力，曾一度考慮辭演。（圖／齋藤飛鳥 IG）

▲櫻井海音飾演阿奎亞，他透露這次拍攝挑戰重重。（圖／翻攝自預告片）

日本人氣漫畫《我推的孩子》近日正式完結，引發熱烈討論。同名真人版作品即將於28日以日劇形式首播，電影版則預定12月20日上映。劇組特別於17日東京舉行盛大首映會，齋藤飛鳥、櫻井海音等主演攜手亮相，與400名粉絲共同見證這部新作的到來。不過主演齋藤飛鳥透露，自己一度想辭演星野愛。飾演女主角星野愛的齋藤飛鳥坦言，接演此角色帶來極大壓力，曾一度考慮辭演。然而，劇組誠意最終打動了她，她希望能藉此角色再現偶像光芒。齋藤表示：「這是我身為偶像的最後一場表演，希望帶給粉絲全新的感動。」飾演阿奎亞的櫻井海音則透露拍攝挑戰重重，感謝劇組與夥伴的支持，幫助他完成角色。《我推的孩子》講述頂級偶像星野愛遭粉絲殺害後，她的龍鳳胎阿奎亞與露比進入演藝圈，試圖追查真相的故事。劇情深刻描繪演藝圈的愛恨情仇，並揭露幕後黑暗現實。該漫畫自2020年開始連載以來便廣受歡迎，真人版更被期待帶來全新視角。齋藤飛鳥的星野愛被視為高度還原原作靈魂，其他主要角色也陣容堅強，包括原菜乃華、Ano、吉田鋼太郎等實力派演員參演。隨著作品即將上映，粉絲期待真人版能延續漫畫的感動，成為另一部話題之作。