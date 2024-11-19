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▲2025三方跨界質感旅遊企劃，入住日本廢棄學校改造民宿「MUJI BASE OIKAWA」。（圖／良品計畫提供）

▲MUJI與雄獅旅遊首次合作，帶旅客入住百年古民家「MUJI BASE KAMOGAWA」。（圖／良品計畫提供）

▲MUJI BASE慢活千葉，讓台灣民眾親自感受日式美學，、自然簡樸的生活風格旅程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲國人有機會體驗棚田農事，從產地到餐桌來場深度之旅。（圖／良品計畫提供）

▲台灣民眾可在日本化身一日小農，到「棚田」體驗農活趣味。（圖／雄獅旅遊提供）

▲MUJI改造和洋融合美學民宿，建築內外均具特色。（圖／良品計畫提供）

▲從產地到餐桌，「MUJI BASE KAMOGAWA」帶大家在日本古民宅裡親手做早餐。（圖／雄獅旅遊提供）

▲2025「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」，價格一覽。（圖／雄獅旅遊提供）

▲左起：日本良品計畫執行役員 河村玲(AKIRA)、MUJI無印良品台灣區董事長兼總經理吉田明裕、雄獅集團董事總經理黃信川、雄獅旅遊品牌策略副總李忠翰。（圖／記者蕭涵云攝）

▲跟著MUJI BASE去日本旅行，民眾可入住蘊含在地風土民情的旅宿空間。（圖／良品計畫提供）

▲喜歡MUJI的國人，還將造訪「無印良品休息站」，體驗永續共生專屬服務。（圖／良品計畫提供）

跟著MUJI BASE去日本旅行！由雄獅旅遊、日本良品計畫及台灣無印良品三方跨界合作的永續「日本深度體驗式旅遊」，造訪日本千葉縣、體驗當地創生場域「MUJI BASE」，入住老屋改造的MUJI BASE KAMOGAWA古民宅、MUJI BASE KAMOGAWA廢棄學校民宿，從事在地農事與手作活動，品嚐從產地到餐桌的當季旬味，真正體驗國人熱愛、具有生活感的日本地方日常。日前已悄悄曝光的「MUJI BASE」，引起熱愛飛去日本旅行、嚮往日本生活的台灣民眾廣大關注。，將廢棄學校改造成簡約舒適的旅宿空間，當中附設無印良品商店、圖書區等設施，旅客還能在此參與養蜂活動等農事體驗；而，則是一棟擁有百年歷史的古民家，以「和洋融合」為主題翻新改造，迅速成為當地新地標。參與日本無印良品與海外旅行社的全球首次合作，雄獅集團董事總經理黃信川先生透露：「經過15次冗長的視訊會議、上百次mail信件交流、面對面2次、飛到日本實地考察」，他以「終於見識到武士精神」形容產品誕生的艱辛。坦言在日本從來沒有、自己從事旅遊業這麼久也沒見識過「一個產品玩一年還不能開賣」的隆重程度。雄獅旅遊串聯生活產業，秉持「Stay longer、Move slowly、Engage more」三個理念，持續深耕綠色產業鏈；而日本良品計畫及無印良品則倡議「對社會土地有所貢獻」的理念，三方延續共同的永續概念，攜手打造「日式美學、自然簡樸、生活風格」的跨國旅遊企劃，是無印良品與海外旅行社的全球首次合作。行程將從「MUJI BASE KAMOGAWA」古民家親自動手做早餐開始，接著化身一日小農，吃飽上工、挽袖回歸原始，到「棚田」隨季節不同、體驗插秧、割稻等農活趣味。旅客除了到「無印良品道之驛」休息站，品嚐「Café＆Meal」在地好食午餐，還可在專屬手作坊一起進行稻草編織、鑰匙圈吊飾製作等活動。還將會安排旅客到「苗目農場」採摘香草，五感體驗自然魅力；有機會吃到配上鴨川米的湯咖哩、香草燭光晚餐等。為滿足國人對日本旅遊的期待，還將帶大家造訪無印良品全球首家MUJI dinner，體驗日本傳統食材烹製的地中海料理；5月出發的行程更包含「一晚豪華露營」。走訪無印良品銀座旗艦店、關東最大無印良品「有明」，兼具逛街購物需求。2025質感旅遊企劃「跟著MUJI去旅行！慢活千葉好感生活之旅」