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總統賴清德上任即將滿半年，台灣民意基金會今（19）日公布最新民調，對於賴清德處理國家大事的方式，42.8%民眾贊同、43%不贊同，贊同者與上月相比下滑5.8個百分點，等於流失113萬人的支持，也是賴清德上任以來新低。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴清德的第一次執政困境已經在眼前。台灣民意基金會今日公布最新民調，針對「賴清德總統上任五個多月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」有42.8%贊同民眾賴清德處理國家大事的方式，包含9.9%非常贊同、32.9%還算贊同、不贊同的43％中，有23.3% 不太贊同、19.7%一點也不贊同；另外有10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。值得注意的是，和上個月相比，贊同者大幅下滑5.8個百分點，不贊同者上揚5.3個百分點。游盈隆指出，賴清德11月聲望大幅下滑有5大短期因素，一是憲法法庭對於國會改革釋憲案的判決引起社會反彈；二、社會對立院一開議，就衝突不斷感到不耐；第三，賴政府近期的人事安排引發社會不滿；第四，卓內閣11月施政表現滿意度下滑5.4個百分點，影響賴清德聲望；最後，10月的「中華民國熱」已過去，國民黨支持者在10月還有2成5贊同賴處理國家大事的方式，但11月只剩1成1。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 11 月 11-13 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上成年 人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1017 人，市話 712 人，手機 305 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。