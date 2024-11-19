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台灣虎航將在11月29日改列上市掛牌，今（19）日開放申購，新股申購張數共計1790張，每人限購1張，承銷價40元，預計市場將掀起一股搶購潮，參考昨（18）日虎航收盤價77.7元，抽中一張現賺3.77萬元，報酬率逾94％；若參考虎航昨日高點79.3元，抽中則現賺3.93萬元，逼近4萬元。《NOWnews今日新聞》整理台灣虎航抽籤時程、股票如何申購、抽籤技巧等重點，帶您一次看懂。➙ 公開申購：11月19日至21日➙ 預扣款日：11月22日➙ 抽籤日：11月25日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）➙ 未中籤還款日：11月26日➙ 撥券日：11月29日要抽股票，首先需開立股票戶頭，再透過合法券商申購股票，通常證券商都會將股票抽籤的功能，放在它們交易股票的App中，投資人也可透過現場、電話、線上，或是券商的網站申購。為避免申購人失去抽籤資格，必須在交割日前將足夠的資金匯入帳戶。不過要特別留意，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費20元不會退還。在申購股票時，除了要先預扣股票承銷價，股票抽籤一次要付手續費20元，以及中籤工本費50元等2筆費用也會一併扣除。➙ 以虎航舉例來說，申購股票承銷價為40元，可認購1張，扣款日當天會被扣4萬元的股票承銷價（承銷價為40元×1000股）、20元的手續費，以及50元的中籤工本費，共計4萬70元。如果沒有抽到，未中籤還款日為11月26日，當日將退還4萬50元，也就是股票申購價4萬元，以及中籤通知工本費50元，而20元申購手續費則不會退還。扣款金額不足，代表「不符合抽籤資格」，僅會顯示申購失敗，不會被認定是違約交割。所以如果在扣款日前後悔申購，也可趕緊把帳戶的錢移走，以扣款失敗來放棄抽籤資格。股票抽籤會如此受歡迎的主要原因是它具有「低成本、高報酬」的特性，通常申購價格（承銷價）會低於市價，若幸運抽中的話，待股票撥入帳戶後，就能賣出賺價差。不過若是溢價差（價差/承銷價×100%）太少，即使抽中能賺的價差也不多，如果碰上股價跌破承銷價的情況，則要面臨倒虧的風險。➙ 避免挑價差過小的股票從申購日到撥券日有大約8至10天的時間差，過程中股價可能會下跌，價差可能會縮小，市價恐有跌破承銷價的疑慮，等於一抽中就被套牢。不過溢價差要到多少才能抽籤，仍視個人投資心態而定，比較保守的投資人會希望達到價差20%以上才會抽。➙ 留意股價波動參與股票抽籤期間，若股價波動過大，恐有跌破申購價的可能性，如果在扣款前陷入倒虧風險，可以「將資金轉出交割帳戶」的方式，讓帳內餘額低於預扣金額，藉此放棄抽籤資格；銀行業者表示，若已扣款，可在一拿到股票就脫手，降低賠本機會。➙ 多找幾個親朋好友幫忙抽一個身分證字號碼只能抽一次，可多找幾位親朋好友一起參與抽籤，提高中籤率。➙ 在撥券當天就賣出，避免抱股留倉多數人參與股票抽籤，是為了賺取其中的價差利潤，故建議撥券當日若有獲利，可盡快脫手獲利了結，因為無法確認這檔股票是否具有長期投資的價值。台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，今年前3季已賺贏去年全年，營收、獲利雙創同期新高。