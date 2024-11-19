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▲國民黨立委王鴻薇、黃健豪、王育敏今針對勞動部北分署公務員輕生案召開記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲國民黨立委王鴻薇、黃健豪、王育敏今針對勞動部北分署公務員輕生案召開記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲國民黨立委王鴻薇、黃健豪、王育敏今針對勞動部北分署公務員輕生案召開記者會。（圖／王鴻薇辦公室提供）

國民黨立委王鴻薇、黃健豪、王育敏今召開記者會，針對勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生，涉霸凌這段日子，近百封陳情信都沒用，還傳出謝背後有靠綠營山沒人敢動，也有民進黨立委公開揭露，謝上任2年內已走81人，而且不分藍綠民代都舉出事證要求查辦，更誇張是有錄音流出，謝到現在還在內部繼續查吹哨者，痛批最該走的就是她。王鴻薇表示，吳姓公務員在勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署擔任資訊分析師，疑似不堪謝宜容的職場霸凌，11月4日在辦公室內上吊輕生，事發至今，已經有多位分署同仁出來爆料，而且民意代表也提出很多証據，但勞動部遲遲未提出報告，未提出懲處。王鴻薇說，人命關天，為何要拖那麼久，難道謝姓分署長後台真的很硬？黃健豪說明，有民代爆料，事發之後謝宜容緊急下封口令，不准員工對外說明，還在救護人員出入時要求不得蓋白布，勞動部內部人士還說，謝還假葬儀社通靈人之口表示，吳姓公務員很感謝北分署給予關愛，讓很多人聽到直搖頭，感嘆吳姓公務員活著要被霸凌。死後還要被代言，讓謝脫身，簡直令人髮指。黃健豪說，也有民進黨立委提出資料，謝宜容2023年3月到任至今，兩年內北分署的離退人員就高達81人，同時在主管職部分，他任內就有9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在不到兩年間共計17位主管職離開單位，根本完全不適任應該立即停職。王育敏直言，事實上自殺事件爆出去後，謝宜容第一時間馬上就開始抓內鬼，網路上早有錄音檔，清清楚楚的說「我不允許大家在外說嘴什麼職場霸凌，這不是事實」，新北市議員之前也就此爆料，更出具相關公文，標題斗大寫著「本分署同仁應確實保守職務上所知悉之文件及資訊，避免發生洩漏公務機密之情事」就是要所有人閉嘴，也順便警告吹哨者，情節相當囂張。王鴻薇表示，謝宜容由民進黨「菊系」的勞動部前部長許銘春所拔擢，她原為勞發署綜規科長，後升為部長室專委，協助打點各種事務，沒想到後來破格跳過分署組長歷練，去年2月高升分署長，年初曾有基層向勞動部陳情，當時由政務次長王安邦約談謝宜容，謝也是同樣說自己要找內鬼，沒過多久王安邦便離職，讓更多公務員忌憚他的背景，更加敢怒不敢言。