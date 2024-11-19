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▲岡田將生（左）與高畑充希（右）交往不到1年即將閃婚，在劇中飾演夫妻的二人假戲真做。（圖／高畑充希IG）

▲岡田將生（左）與高畑充希（右）都是年紀輕輕就入行的實力派演員代表。（圖／高畑充希IG）

日本男演員岡田將生今（19）日爆出將與女演員高畑充希結婚的好消息，兩人透過日劇《1122好夫妻》認識，進一步發展成戀人甚至打算閃婚。稍早岡田將生證實此事，更透過經紀公司告訴媒體，兩人最快年底就會完成結婚登記。岡田將生在聲明中強調，他們未來會好好地互相扶持，努力呈現更棒的工作狀態給大家，盼能得到粉絲的支持。岡田將生、高畑充希稍早透過IG、經紀公司發布即將完婚的喜訊，謝謝粉絲一路以來的支持，兩人都從10幾歲開始就入行，一直在戲劇圈打滾，很高興能夠互相理解並支持，更謝謝粉絲的鼓勵才得以走到今天，雖然跟大家報告這項喜訊時還是有點緊張，但他們強調未來會呈現更棒的工作狀態給大家，希望能得到理解和祝福， 「今後也請多多關照」。根據日媒《體育日本報》（Sports Nippon）報導，岡田將生和高畑充希在去年秋天才認識，兩人首度合作拍戲就飾演男女主角，一開始雖然有些生疏，但隨著拍戲靠近，兩人也越來越熟絡。岡田將生是有一點害羞木訥的性格，被熱情的高畑充希給打動，兩人都被彼此身上自己所沒有的特質吸引，才偷偷開始展開交往。日劇《1122好夫妻》今年6月播出後也頗受好評，岡田將生、高畑充希更決定步入禮堂。報導指出，兩人除了通知經紀公司與劇組外，也已經見了彼此的家長。高畑充希今年夏天還特地休假帶媽媽出遊，被認為是結婚前想在娘家盡孝道，她也早已向知名品牌預定婚紗。高畑充希6月出席劇方主辦的活動時，談到對婚姻的看法，她也笑說：「結婚真好，太棒了，我很羨慕」，如此看來早就對婚姻有所渴望，高畑充希也說過自己是樂於與別人分享感受的人，相信有另一伴的陪伴，會讓她覺得人生更加美滿。而35歲的岡田將生和32歲的高畑充希都入行多年，高畑充希國中就出道，高中還主演《原來是美男》、《咖啡王子1號店》等日本版舞台劇，拿過第103回日劇學院賞主演女優賞。岡田將生則是17歲時被星探挖掘進入演藝圈，演過電影《惡人》和《告白》，入圍該屆日本電影學院獎優秀男配角獎，兩人都是日本實力派的演員，因此結婚好消息收穫大批粉絲祝福。