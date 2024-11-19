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媒體報導，因應美國川普政府明年上台後可能擴大對台軍售，空軍防空暨飛彈指揮部將再增編一個以愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）為主的愛國者飛彈營。對此，國防部今（19）日表示，武器籌獲必須考量敵情威脅與防衛作戰需求。國防部今日舉辦憲兵指揮部媒體邀訪，針對媒體報導愛三飛彈擴編，國防部發言人孫立方受訪表示，空軍針對這個部分已經做了一個基本的說明，國軍不管是任何武器裝備的籌購，或者是部隊編裝的一些調整，首先必須要考量的因素概略包含幾個部分，第一個是敵情威脅的部分，第二個是防衛作戰需求的部分，那麼不管是武器裝備的籌購，或者是籌購以後，部隊編組的一些調整都會依照這些因素來去做。孫立方表示，有關細節的部分，因為涉及到國軍作戰安全，有關細節的部分，目前也不會再做說明。記者追問外傳明年軍購7,000億元一事，孫立方再度澄清表示，所謂的7,000億元數字是從民國96年至120年之間是跨年度的一個延續，所產生的數字，事實上114年對美軍購的額度是706億元左右。