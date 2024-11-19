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被粉絲譽為「日本第一美胸」的日本偶像團體「AKB48」前成員小嶋陽菜日前在東京澀谷出席活動時，突然遭到一名男從背後強抱撲倒在地，該名男子後續遭到逮捕時，自稱是台灣留學生，但經過調查後，真實身份竟是一名中國籍男子。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，「在國外，竟然有這麼多中國人假冒台灣人、想當台灣人。但在台灣，卻有一些台灣人好像特別想當中國人。」根據《日本新聞網》（NNN）報導，小嶋陽菜在上月底舉辦寫真集簽售會時，突然有一名男子趁小嶋陽菜要離開會場上車時，衝上去撲倒並抱住小嶋陽菜，隨後被目擊民眾、保全壓制。該名男子被捕後被查出非日本本國人，他自稱是台灣前往日本就讀語言學校的學生，但現在警方查明他身分，是42歲的中國男子趙雷，且他還涉嫌多次在小嶋陽菜活動現場附近埋伏，另依違反跟蹤騷擾防治法逮捕。矢板明夫在臉書上發文，提到了這起事件，指出嫌犯被捕時，應該是沒有隨身攜帶證件，導致警方無法馬上確認其身分。向媒體介紹案情時，只能將他的供詞告知媒體，但強調是「其自稱」。矢板明夫回憶道，「「我以前在日本跑社會新聞時，偶爾也會遇到這種冒充身分的案例。一般是高級公務員、律師、醫生等有一定社會地位的人因盜竊、性騷擾等犯罪被抓，為了不暴露身分，胡謅個假名字、謊稱自己是失業者等等。不過這種人一般撐不過幾天，就會全面招供的。」他進一步表示，「明明自己是某國人，犯罪被捕之後，卻冒充自己是另外一個國家的人。這種情況並不多見。幸虧，日本警方揭露了真相，還給了台灣男士們清白。」矢板明夫指出，近來，中國人在海外冒充台灣人的事件時有耳聞。比如說，在日本開餐廳的中國人，因為台日關係好，而把『中華料理』招牌換成『台灣料理』的，就有很多。去年10月，福岡縣有一家台灣料理的店主，因為詐騙罪被警方逮捕了。原因是在疫情期間，這家料理店偽造了員工資料、領取了當地政府的疫情補助。而被逮捕的這位27歲男性店主是中國人，和台灣沒有任何關係。」矢板明夫又舉了一項案例，「上個月在曼谷舉辦的選美大賽中，有一位自稱是來自台灣的佳麗，說話卻全是中國的口音和用詞。台灣選美比賽的相關人士看了都直呼莫名其妙，因為今年台灣根本沒派人參加該活動，向主辦單位抗議也沒有獲得回應。」矢板明夫直指，這應該也是「中國人在吃台灣的豆腐」。最後，矢板明夫表示，「沒想到在國外，竟然有這麼多中國人假冒台灣人、想當台灣人。但在台灣，卻有一些台灣人好像特別想當中國人。」