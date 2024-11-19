我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟官方在今（19）日公布新人王獎項，國聯新人王由匹茲堡海盜火球男Paul Skenes收下，Skenes成為海盜隊史第2位拿下新人王的選手，前一位為強打Jason Bay。而美國聯盟方面，則是由紐約洋基投手Luis Gil收下新人王。Skenes本季出賽23場全為先發登板，在133局投球中送出170次三振，拿下11勝、3敗、防禦率1.96的成績，根據全美棒球記者協會（BBWAA）票數統計，Skenes獲得23張第一名選票、2張第二名選票，以總分136分脫穎而出，至於本季投出15勝的芝加哥小熊日籍左投今永昇太，拿到4張第三名選票、總分為4分。談到成為隊史第2位拿下新人王，Skenes說：「這真的很酷，過去一年裡我很努力，期待明年球季，我將繼續努裡、把握當下，我想繼續享受這段旅程。」至於拿下美聯新人王的Gil，本季29場出賽都是先發登板，在151.2局投球中，繳出15勝、7敗、送出171次三振、防禦率3.50的成績，是洋基隊史第10位拿下新人王的選手。對於成功收下新人王，Gil表示，「這對我來說意義重大，有點不可思議，感謝上帝讓我獲獎，我的夢想就是進入大聯盟，一但我到達這裡我就想做出貢獻，很高興今年我做到了，健康的投完一整季。」