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百年鐵道復駛，全新改造「濱線觀光列車－哈瑪星號」將於11/30正式啟程。台灣高鐵攜手高雄市文化局，推出高鐵假期「一日輕鬆遊」，從台北出發2980元，相等於買高鐵票就送免費暢遊哈瑪星鐵道園區。哈瑪星鐵道文化園區位於高雄駁二藝術特區，今年適逢高雄設市百年也是鐵道通車124周年，高雄市政府文化局規劃「濱線觀光列車-哈瑪星號」的復駛，以及「哈瑪星鐵道園區」升級改造。哈瑪星號火車動態復駛展演將重新行駛舊打狗驛至五福四路平交道的經典路線，從11/30起，固定在每周六、日及國定假日行駛。哈瑪星鐵道園區也打造鐵道博物館，展示超過30輛台灣鐵道史上各式列車，包括不同時期的載客、載貨與工作用列車，整體園區從「舊打狗驛」、北號誌樓、檢修車棚等歷史建築到各式鐵道設施。配合「哈瑪星號」復駛，哈瑪星鐵道公園從11/30至12/15，連續3個週末將舉辦市集、音樂活動。台灣高鐵公司表示，此次推出的一日遊結合高鐵、哈瑪星號、駁二小火車、捷運與輕軌等5種車票，等於一天內就能體驗到4種軌道運具，活動首週11/30、12/1出發的旅客，還可以獲得限量版哈瑪星氣球及高鐵Q版迴力車。