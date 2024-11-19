達成經典賽約定！中華隊在世界12強棒球賽的B組預賽中，拿下4勝1敗佳績，以分組第2晉級最終4強賽事，將和委內瑞拉、美國、日本爭奪總冠軍。中華隊今（19）日稍早全員來到桃園機場，準備出發日本，進軍東京巨蛋，參加世界12強賽的複賽，隊長陳傑憲在送機儀式中致詞，開心大喊：「我們拿到機票了」，達成去年自己曾許下前進日本的約定，並喊話希望中華隊能夠成為台灣的驕傲。
達成經典賽約定 吶喊：拿到機票了
今（19）日上午10點，中華隊將與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本，中華隊於桃園機場為舉行簡單的送機儀式，包含中華職棒大聯盟會長蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠，以及中華隊教練團與選手都出席。
隊長陳傑憲穿著帥氣西裝以及墨鏡出現在機場，並在送機儀式上致詞，他說：「我們拿到機票了！在開集訓儀式的時候，有說過我們想要用百分之百的力量前進東京，謝謝教練團、隊友們，我們做到了，前進東京，我們想要成為台灣的驕傲，會盡最大的努力。」
此外，他也特別感謝現場球迷，表示：「在大巨蛋感受到滿滿的力量，希望能夠帶著這股力量，把東京巨蛋當成台北大巨蛋，努力拿下好成績。」
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今（19）日上午10點，中華隊將與日本隊一起搭乘華航CI104班機前往日本，中華隊於桃園機場為舉行簡單的送機儀式，包含中華職棒大聯盟會長蔡其昌、教育部政務次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠，以及中華隊教練團與選手都出席。
隊長陳傑憲穿著帥氣西裝以及墨鏡出現在機場，並在送機儀式上致詞，他說：「我們拿到機票了！在開集訓儀式的時候，有說過我們想要用百分之百的力量前進東京，謝謝教練團、隊友們，我們做到了，前進東京，我們想要成為台灣的驕傲，會盡最大的努力。」
此外，他也特別感謝現場球迷，表示：「在大巨蛋感受到滿滿的力量，希望能夠帶著這股力量，把東京巨蛋當成台北大巨蛋，努力拿下好成績。」
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