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▲記者於拓元售票系統實測，於12月24、25日各別搶到兩盒陳耀訓的蛋黃酥。（圖／翻攝拓元）

每次開賣不論是中秋節檔期、春節檔期，總是秒殺於幾分鐘內就被搶光的陳耀訓蛋黃酥，今（19）日推出春節預購檔期，訂於12:30開賣，此次蛋黃酥每顆漲價了14.5元，要價每顆112.5元，。」從2021年開始，陳耀訓每年於中秋節、農曆春節兩檔期，都比照天王、天后賣演唱會門票的方式，利用「拓元售票系統」提供蛋黃酥預購，今年中秋檔期跟往年一樣開賣1分鐘內就賣光，但是此次春節檔期，12:30開賣，記者實測，輕易就搶到了12月24、25日各兩盒，直到13:00拓元售票系統才顯示已售罄。網友也紛紛在官方臉書「陳耀訓·麵包埠」上留言說「搶到了」、「這次好順利」、「這次終於買到了」。陳耀訓的蛋黃酥強調是嚴選紅土醃漬鹹蛋黃、減醣豆沙、丹麥冠軍奶油，採繁複層層技法，來詮釋紅土蛋黃酥之香、酥、化口與鹹甜平衡風味。此次售價為8入賣900元，每顆約112.5元，相較之前10入賣980元，每顆98元，每顆上漲了14.5元。除了陳耀訓蛋黃酥，「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie經典蛋黃酥」也公布2025農曆春節檔期的蛋黃酥開賣資訊，除了「經典蛋黃酥禮盒」9入980元、「欣葉聯名雙饗禮盒」1080元（內含蛋黃酥6顆與綠豆椪3顆）、「法式鳳梨酥禮盒」10入820元，還全新推出「經典蜂蜜燒餅禮盒」8入680元首次亮相。法朋經典蛋黃酥11月20日中午12:00官網開搶，提貨時間為2024年12月27日～2025年1月27日。