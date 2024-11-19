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▲賈永婕在社群平台分享她老公為她在台北101夜景點燈「永婕同」前合照。（圖／賈永婕 IG）

▲賈永婕與丈夫攜手走過22年婚姻，感情始終穩定甜蜜。（圖／賈永婕 IG）

台北101董事長賈永婕昨（18）日前迎來丈夫王兆杰特別準備的點燈驚喜告白，讓她於社群平台大呼：「好害羞喔！今天輪到老公點燈加油，但是也太愛我了吧。」照片中甜蜜氛圍濃厚，羨煞眾人。賈永婕於18日在社群平台分享感動畫面，身穿簡約白T與幾何圖案裙，背後是台北101夜景點燈「永婕同心」的深情字句。她在窗邊擺出多種姿勢，展現滿臉幸福的笑容。照片中，她時而比愛心手勢，時而捧臉微笑，畫面浪漫且溫馨。最令人動容的是，賈永婕與王兆杰深情對視、擁抱，甚至甜蜜一吻，成為網友熱議的焦點。賈永婕與王兆杰攜手走過22年婚姻，感情始終穩定甜蜜。她在分享中提到，王兆杰形容自己是「出錢、出力、又出氣筒」，但這些調侃背後，是夫妻間滿溢的愛與默契。她透露，王兆杰的點燈舉動不僅是意外驚喜，更是多年來深厚情感的體現，讓她倍感珍惜。賈永婕身為台北101董事長，自今年9月接任以來，備受外界矚目。而這次分享老公的貼心舉動，更讓粉絲紛紛留言表示羨慕：「真的是最幸福的董事長」、「羨慕這種長久穩定的愛情！」、「希望也能遇到這樣暖心的伴侶」。夫妻倆恩愛甜蜜的互動，成為眾人眼中最溫暖的畫面。