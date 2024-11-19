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▲賈新興說明，東亞冬季風指標（紅線）從11月下旬開始到12月，有明顯偏強的趨勢。（圖／賈新興提供）

▲本週東北季風導致氣溫偏涼，下週將有更強的冷空氣來襲，實際影響還有待觀察。（圖／中央氣象署）

▲東北季風、萬宜颱風、華南水氣影響，北台灣一直到週四降雨都較廣泛。（圖／中央氣象署）

冬天的感覺越來越強烈！近期氣溫明顯下滑，東北季風帶下來的冷空氣一波接一波，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（19）日指出，，預估下週三就會有強度逼近冷氣團的系統接近，後續發展值得觀察。賈新興說明，東亞冬季風指標從本週四（11/21）開始，將會超越歷年氣候平均量值，達到偏強的區塊，且目前趨勢一直顯示到12月，冬季風指標都比平均來的強，，可以預期下週過後，台灣會越來越有冬天的感覺。賈新興表示，下週二、下週三（11/26、11/27）將抵達台灣的鋒面和東北季風是首要觀察重點，，北台灣氣溫可能跌破15度，白天高溫也只有20度上下。降雨部分，今明兩天東北季風影響，北部及東北部整天較涼，其它地區早晚偏涼；，北部、東部、東南部有短暫雨。華南水氣東移，週四中部以北也有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部依舊有局部大雨。週五，大台北東側及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫陣雨，