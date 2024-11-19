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國軍2022年試行14天制新式教召，採「現地報到、就地施訓」方式施訓，以利後備軍人熟悉作戰責任區、提升訓練成效。北市後備旅本周六（23日）起，將首度租借國立政治大學校園設施進行7天舊制教召，也代表後備部隊將強化北市公館以南地區、景美溪流域的防務。國防部今（19）日表示，執行城鎮戰防衛時，考量地形等因素，通通都會做後備教召規劃。根據政大公告指出，台北市後備旅本周六起，將借用該校研創大樓實施7天舊制教召，召員將於周邊地區實施行軍訓練，主要在報到地點研創中心。教召時程包括11月20日至22日，運輸軍械及物資（無彈藥）；11月23日，約18名幹部人員進駐；11月25日，約100名教召員進駐；11月28日，上午8時行軍訓練，自研創大樓經環山三道至北政國中路段來回折返；29日解編撤離。國防部發言人孫立方今日受訪表示，所有後備部隊教召基本上一方面要結合防衛作戰需求，也要結合戰鬥地境現的規劃，同時執行城鎮戰防衛時，考量地形等因素，通通都會做考量，所以規劃整個後備教召地點時都會做考量這些做規劃。