我是廣告 請繼續往下閱讀

曾任中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，傳出來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，將成為台灣女婿，消息曝光後引起熱議。有知情人士透露，早在5年前，薄瓜瓜就想來台舉辦婚禮，當時就有國安前人士提醒許家要特別謹慎處理。薄瓜瓜的祖父薄一波是中國共產黨最早期的成員之一，國共內戰後期掌管中共華北局，更曾於1956年至1975年擔任中國副總理長達20年的時間。薄瓜瓜的父親薄熙來更曾是中國最著名的紅二代，更是中共太子黨的核心人物，薄熙來擔任過省長、商務部部長、中央政治局委員、直轄市市委書記、封疆大吏、內閣部院大臣，也一度是中國最有權勢的25名政治局委員之一；但在2013年9月，薄熙來因受賄、貪污、濫用職權案，在濟南中院被宣判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。據了解，薄瓜瓜在國外留學期間結識許文政孫女，2人相識許久，經過愛情跑多年，今年準備情定終身，本月12日搭機來台，因身分特殊，受到國安單位高度關注，15日早低調赴宜蘭拜會未婚妻家人。針對紅二代薄瓜瓜來台娶妻一事，國安局長蔡明彥強調不評論個案，但就比較具有特殊身分的境外人士來台，就國安角度，主要關切有無從事違常活動或與他申請來台目的不一樣的活動，若有上述情事，將蒐報給權責單位處理；第二部分會關切的是，境外人士來台灣從事合法活動，有沒有遭到台灣內部陳抗或滋擾作為去影響當事人安全，或滋擾社會安寧。蔡明彥進一步強調，如果從事的是合法活動，我國政府會予以尊重、保障。根據《聯合新聞網》報導，知情人士透露，早在5年前，薄瓜瓜就想要來台灣舉辦婚禮，因薄瓜瓜身份敏感特殊，當時就有國安前人士提醒許家要特別謹慎處理。