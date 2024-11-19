台灣除了美食小吃非常有名之外，許多外國旅客來台灣遊玩時，也會想要購買台灣獨有的特產回國，像是鳳梨酥、茶葉、蛋黃酥、泡麵、果乾等等都是經典的伴手禮選項，不過最近有網友發現，韓國人來台灣時，最多人購入的是「金門高粱」，甚至連超大咖韓星Super Junior的成員利特都開始代言金門高粱，引起廣大迴響。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「在網路上意外發現現在金門高粱的代言人，居然是Super Junior的成員利特，真的是有點吃驚，韓團偶像怎麼會接台灣金門高粱的代言？感覺喝金門高粱的不是都是叔公爸爸那輩的嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「韓國人真的超愛金門高粱哦XD！所以當時看到利特代言一點都不意外」、「在台灣印象金門高粱是傳統烈酒，但是金門高粱在韓國人心中是台灣高級進口酒哦！他們還會拿來做成調酒，甚至還有餐廳會擺出來而且販售哦！」、「只要跟利特說是台灣的特產就會接吧XD畢竟是在地男團哈哈哈哈哈哈」、「韓國人非常喜歡高粱酒喔！如果要送禮給韓國人，選金門高粱他們會超開心喔！」
韓國人伴手禮改買金門高粱！賣場員工被問翻
事實上，韓國人超愛金門高粱酒也是近年的事情，隨著許多韓國YouTuber開箱之後，金門高粱在當地爆紅，過去YouTuber「KT Story」也拍過給四位韓國人第一次喝高粱的反應，他們非常喜歡，其中一位韓國大叔表示：「金門高粱雖然喝起來順口，不過超級強力的，是個會讓人留下記憶的酒，如果可以去台灣旅行的話，我一定會買來喝，比我們國家的燒酒更好喝。」
這樣的風潮也延續至今，許多韓國人來台灣都會特地到賣場去找金門高粱要當伴手禮，不少網友看完影片也表示：「我第一次在家樂福遇到韓國大叔團，他們一直拿手機開金門高粱的圖問店員這個要去哪裡買」、「賣場員工+1，幾乎每天都有韓國人跑來問金門高粱在哪裡，真的超可愛」。
金門高粱找Super Junior利特代言！背後有爆笑故事
然而這次金門高粱之所以會找上Super Junior利特代言，是因為某次利特在直播中醉倒，直接在沙發上開始「睡播」，他在與Super Junior隊友慶功宴時喝了金門高粱酒，讓台灣的ELF（Super Junior粉絲名）全部笑翻同時也印象深刻，不少粉絲也好奇利特到底是喝金門高粱的哪一款。
品牌方知悉該事件後，跨海直接邀請利特代言，並且推出利特同款「58金高 創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，結合了中式高粱酒與西式威士忌特色，象徵酒款的破框精神，正與出道多年持續致力於展現多樣魅力的Super Junior不謀而合，只能說這樣的跨海合作契機，真的非常逗趣，對該款酒類有興趣的民眾，也可以到官網參考看看囉！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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韓國人伴手禮改買金門高粱！賣場員工被問翻
事實上，韓國人超愛金門高粱酒也是近年的事情，隨著許多韓國YouTuber開箱之後，金門高粱在當地爆紅，過去YouTuber「KT Story」也拍過給四位韓國人第一次喝高粱的反應，他們非常喜歡，其中一位韓國大叔表示：「金門高粱雖然喝起來順口，不過超級強力的，是個會讓人留下記憶的酒，如果可以去台灣旅行的話，我一定會買來喝，比我們國家的燒酒更好喝。」
這樣的風潮也延續至今，許多韓國人來台灣都會特地到賣場去找金門高粱要當伴手禮，不少網友看完影片也表示：「我第一次在家樂福遇到韓國大叔團，他們一直拿手機開金門高粱的圖問店員這個要去哪裡買」、「賣場員工+1，幾乎每天都有韓國人跑來問金門高粱在哪裡，真的超可愛」。
金門高粱找Super Junior利特代言！背後有爆笑故事
然而這次金門高粱之所以會找上Super Junior利特代言，是因為某次利特在直播中醉倒，直接在沙發上開始「睡播」，他在與Super Junior隊友慶功宴時喝了金門高粱酒，讓台灣的ELF（Super Junior粉絲名）全部笑翻同時也印象深刻，不少粉絲也好奇利特到底是喝金門高粱的哪一款。
品牌方知悉該事件後，跨海直接邀請利特代言，並且推出利特同款「58金高 創世者桶陳金門高粱酒 No.2」，結合了中式高粱酒與西式威士忌特色，象徵酒款的破框精神，正與出道多年持續致力於展現多樣魅力的Super Junior不謀而合，只能說這樣的跨海合作契機，真的非常逗趣，對該款酒類有興趣的民眾，也可以到官網參考看看囉！
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