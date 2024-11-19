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▲網友最近發現金門高粱找來Super Junior利特代言，讓他感到非常新鮮。（圖/Threads）

▲網友分享去韓國遊玩時，有韓國在地餐廳販售用金門高粱製作的調酒，非常特別。（圖/Threads）

▲黑松在Super Junior出道19週年與成員利特跨海合作，推出利特同款的「創世者桶陳金門高粱酒 No.2」。（圖/Threads）

台灣除了美食小吃非常有名之外，許多外國旅客來台灣遊玩時，也會想要購買台灣獨有的特產回國，像是鳳梨酥、茶葉、蛋黃酥、泡麵、果乾等等都是經典的伴手禮選項，不過最近有網友發現，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「只要跟利特說是台灣的特產就會接吧XD畢竟是在地男團哈哈哈哈哈哈」、事實上，韓國人超愛金門高粱酒也是近年的事情，隨著許多韓國YouTuber開箱之後，金門高粱在當地爆紅，過去YouTuber「KT Story」也拍過給四位韓國人第一次喝高粱的反應，他們非常喜歡，這樣的風潮也延續至今，許多韓國人來台灣都會特地到賣場去找金門高粱要當伴手禮，不少網友看完影片也表示：然而這次金門高粱之所以會找上Super Junior利特代言，，不少粉絲也好奇利特到底是喝金門高粱的哪一款。，結合了中式高粱酒與西式威士忌特色，象徵酒款的破框精神，正與出道多年持續致力於展現多樣魅力的Super Junior不謀而合，