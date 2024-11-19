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韓國代表隊在18日的世界12強預賽以5：2擊敗澳洲，但因小組賽成績僅3勝2敗而未能晉級，將於19日返國。韓國總教練柳仲逸表達未能達成四強目標的遺憾，並向支持者致歉。本次比賽，21歲新星金倒永表現亮眼，打出3支全壘打、10分打點，打擊率達4成1，展現國際賽場實力，引起MLB球探關注。儘管隊伍無緣晉級，但金倒永的表現讓韓國媒體充滿期待，他也表示將為未來的國際賽做好準備。韓國隊這次進行國家隊的世代交替，為2026的經典賽、以及2028年的洛杉磯奧運做準備，儘管多名新生代強投因傷未能參戰，但當家強打金倒永這一屆賽會發揮出色，打擊實力受到外界肯定，其顏值和八卦周邊，也為他帶來很大的熱度。金倒永此次12強賽擔任韓國隊中心打線，17次打擊中敲出7支安打，打擊率破4成，還有3轟和10打點。他本季在KBO打破多項紀錄，轟出38支全壘打和完成40次盜壘，被譽為「韓國大谷」，在國際舞台上也證明了自己，吸引MLB方面的關注。對於本次國家隊戰績不佳的韓國來說，金倒永可說是唯一亮點，韓國媒體《My Daily》也報導寫道，MLB球探正關注金倒永，並開始情蒐他的比賽，這次12強賽成為他旅美大聯盟之前的一次重要「展示」機會。另一家韓媒《SPOTV》則表示，「看來起亞虎隊必須做好失去金倒永的準備，希望在不久的將來他能向MLB體系發起挑戰。」金倒永為韓國隊出局感到難過，但本人展望未來，也對於挑戰更高層級比賽充滿期待：「這對我來說是一個為未來國際比賽做好準備的機會。我希望能朝著積極的方向去思考。」