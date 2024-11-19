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▲林襄在日韓都擁有高人氣，一舉一動都是外界關注焦點。（圖／林襄臉書）

▲瑟七被日本網友封為「爆量美女集團」的一員。（圖／翻攝瑟七IG）

▲秀秀子也被日本網友點名擁有高顏值。（圖／翻攝秀秀子臉書）

2024年世界棒球12強賽事（2024 WBSC Premier 12）讓台灣啦啦隊意外成為外界關注焦點之一，場邊充滿青春活力的身影引發熱烈討論，接下來中華隊將前進東京挑戰4強賽，對此，有日本網友分析，過去台灣啦啦隊的戰力似乎只有林襄單打獨鬥，但3年過去，戰局有了明顯變化，啦啦隊女孩們的顏值越來越高，讓他忍不住感嘆：「全變了！」隨著12強賽事開打，場邊啦啦隊的關注熱度不斷沸騰，接下來中華隊即將前往東京，台灣啦啦隊也將跟進，不少日本球迷引頸期盼，倒數香氣十足的啦啦隊們「登陸東蛋」的日子，還有網友曬出林襄、口水、瑟七等啦啦隊成員的美照，並直呼：「12強賽的台灣啦啦隊以爆量美女集團的封號，在網路造成話題！」該名網友表示，過去台灣啦啦隊的戰局中，似乎是由在日韓都擁有高人氣的林襄獨自美麗，但如今各項數值爆表的啦啦隊女孩們越來越多，不僅擁有高顏值，勁歌熱舞更是難不倒她們，讓日本網友忍不住直呼：「看起來跟3年前差很多！」在日本球迷中，目前聲量最高的仍是林襄，但秀秀子、嘎琳、Jessy等人也都被點名，更有網友上傳啦啦隊在球場上熱舞的性感畫面，忍不住喊道：「台灣啦啦隊太性感了，根本沒辦法專心看棒球。」儘管今年啦啦隊外援大量進駐，台灣本土的啦啦隊也不輸人，還沒抵達日本就先在當地掀起超高討論度。