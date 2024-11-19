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勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因遭到職場霸凌，在辦公室輕生，消息震驚各界。媒體報導，謝宜容夫家與綠營關係好，背景雄厚，黨內對其人脈關係更是三緘其口，而她被陳菊人馬的前勞動部長許銘春一手拔擢，又是勞發署長蔡孟良愛將，因而有恃無恐，職員指控謝宜容在分署內行為簡直是在「當皇帝」，將同仁逼上絕路。根據《週刊王》報導，謝宜容是台北大學社會工作學系碩士，進入公職體系後向上打點得當而一路高升，因曾在許銘春辦公室服務而受大力拔擢，更是蔡孟良愛將，在2人的力薦下，謝宜容直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長，同仁的噩夢卻也就此到來。分署職員向媒體透露，表面上，謝宜容是體恤員工、重視同仁的好主管，但私底下卻是在分署內對同仁動輒飆罵羞辱，導致北分署2年內的離退人員高達81人，包括9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，共計17位主管在謝宜容其任職期間職離開單位。謝宜容也遭控利用公務預算，以一桌3萬元的價格私下宴請友人，誇張的是，她利用公費於辦公室內安裝軌道燈，只為了讓心愛的植物能得到24小時照料，也導致北分署2023年電費飆增。同仁直言謝宜容的行徑簡直「把自己當皇帝」。勞動部今日上午召開記者會，由勞動部部長何佩珊、專案小組召集人的勞動部政務次長許傳盛，正式對外說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊為同仁輕生鞠躬致歉，並宣布將謝宜容降調，並調離原職務。