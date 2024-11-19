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總統府國策顧問、民進黨前立委余天日前接受媒體專訪時自爆，這次他沒選舉，民進黨本來答應要給個基金會，結果只給一個國策顧問，「這是一個『奇摩子』（感受）」的問題」；對於是否認為民進黨有虧欠？余天直呼，「如果有要算起來，那欠好多」。余天日前接受節目《話時代人物》專訪，回憶從政之路。他表示，他本來當歌手好好的，後來父親要他去選新竹市長或選立委，最後他決定選三重立委，國民黨在那邊很強，民進黨從未贏過，當時妻子李亞萍反對，但因為岳父是老國民黨、黃埔軍校畢業，最後還是接受。余天透露，從政後賠了3、4千萬元，但不曾後悔，還自認做得不錯。余天提到，政治就是「笑面虎」，以前當紅時、別人都會承諾，但等職務卸任就什麼都沒有，要厚臉皮討才有，「其實很多次...我不便講！」余天接續說，這也關係民進黨裡的事，政治是一個蠻現實的職業，答應的事情，沒給也是應該，他之前沒上不分區立委時，本來說要給他去華視，但因為華視是屬於公廣集團，一年才撥給3億元給華視，因此他拒絕，若是公視的話，他就可以，畢竟比較沒賠錢壓力，但本來有答應，後來也沒有。余天感嘆，這次他沒有選舉，本來有答應說要給他一個基金會，結果只給他一個國策顧問，「這是一個『奇摩子』（感受）」的問題」，既然答應就要做，他有年紀，還要爭那些做什麼？不能說答應了不做，做不到就不要答應啊！「做一個政治人物本來就是要負責任，沒有責任感，做什麼政治啊！」被問到民進黨有沒有虧欠他？余天笑稱，「如果要算起來，欠好多！」