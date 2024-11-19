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▲中華隊在世界棒球12強預賽最後一戰，以2：0完封古巴，吉力吉撈揮出長打，帶有1分打點。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳冠偉的狀態沒回復，或許接下來在超級循環賽裡，將改由狀態不錯的林凱威頂替7局位置，用狀態好的投手去扛高張力的後援局數。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲2024世界12強棒球賽，確定晉級4強的中華隊，預賽最後一場2:0完封古巴，富邦悍將球星戴培峰交出3安猛打賞的成績單。（圖／記者葉政勳攝）

世界12強賽台灣預賽最終戰面對古巴隊，在不影響晉級資格的狀態下，總教練曾豪駒讓先前較少上場，或是狀況不理想的野手為主。不過秉持著全力以赴，以勝利為目標的前提下，台灣依舊靠著投手車輪戰與堅強的防守贏球，2比0擊敗古巴，取得4勝1敗的預賽戰績前進東京。有別於過去3戰，台灣採取雙箭頭的前段棒次，預賽最後1戰面對古巴，台灣先發打序則是以重砲打線為主軸。前戰開轟的吉力吉撈・鞏冠擔任2棒、林安可扛3棒，2人在這戰都有長打演出，也為後續在超級循環賽時，台灣增添關鍵代打的可能人選。特別是吉力吉撈・鞏冠，在前1天長打出爐後，擺上先發出棒更加果決。3局下2出局一壘有人，對戰古巴先發投手Yoennis Year首顆球就積極出棒，特別是Year還投了顆蝴蝶球，就是希望避免被吉力吉撈・鞏冠抓直球攻擊，但仍無法逃過狙擊，這也代表吉力吉撈・鞏冠是針對位置做出棒設定，出棒不猶豫又能擊中球心，擊球狀態比起先前更加理想。同樣的林安可也在這場賽事中，可見打擊越來越進入節奏。第2個打席雖擊出中外野飛球出局，但揮擊節奏正確，只差擊中球心，後續長打出爐之外，面對外角變速球也能推往中線，而不是打成右半邊滾地，都是狀態好轉的正面跡象。只可惜張政禹先發游擊，守備雖然中規中矩無失誤，但打擊節奏不理想，始終拉的太快無法保持重心穩定，若張政禹能有好的擊球內容，或許未來先發打序仍有變化可能，就能在朱育賢狀態不明朗時，把潘傑楷移往一壘，讓打線更有串聯機會。由於本屆12強賽，台灣先發輪值人選不多，因此即便已晉級，仍排出僅休息3天的黃子鵬先發，不過賽前曾豪駒總教練就已強調，不會讓黃子鵬投太多。黃子鵬也只用16球完成1.1局投球，後續台灣啟動牛棚車輪戰，除讓較少出賽的王志煊有對戰右打的機會，也藉此測試陳冠偉是否狀態回穩。王志煊在本屆賽事定位為「左殺」，但其實在有變速球做掩護下，他對戰右打的成績並不是太差，去年被打擊率僅1成82，今年稍高為2成79。而的確王志煊在能夠把球路壓低的前提下，就能夠有效讓打者出局，1.2局投球只被擊出1支二壘安打，不僅幫助球隊多吃局數，也提前演練若超級循環賽，派上王志煊抓左打時，對方換上右打代打，該如何應付對戰。首戰韓國時，台灣的牛棚投手調度，7至9局為陳冠偉、陳冠宇與吳俊偉。後續賽程裡，8局陳冠宇與9局吳俊偉，基本上已無明顯問題，但陳冠偉在前2戰面對日本與多明尼加時，球速狀態下滑，導致壓制力衰退，是預賽對戰古巴時，台灣教練團需要再測試的部分。陳冠偉1.2局中繼裡，直球球速依舊沒回來，均速只有142公里左右，即便大叉仍有一定揮空率，但此球種很吃控球手感，容易壞球先走前面。陳冠偉的狀態沒回復，或許接下來在超級循環賽裡，將改由狀態不錯的林凱威頂替7局位置，用狀態好的投手去扛高張力的後援局數。戴培峰在對戰古巴之戰擔任先發捕手，與投手群搭配蹲出完封勝，並且在攻擊端繳出雙安內容，特別是林家正在同場比賽裡，擔任先發一壘手3打數無安打，且沒有紮實擊球，也讓台灣在進入超級循換賽後，為提升後段棒次攻擊能力，先發捕手有從林家正改為戴培峰的可能。在與台灣投手群的搭配裡，戴培峰與林家正的蹲捕方式不同。林家正習慣蹲在好球帶區域裡，戴培峰則是蹲的較開，不過從整個投手群的投球進壘點來看，並沒有因此而受到影響。黃子鵬的外角滑球、王志煊的偏低變速球、林凱威的外角滑球、陳冠宇的外角指叉球與吳俊偉的外角變速球，在比賽過程裡仍投得精準，或許能讓教練團對於戴培峰的蹲捕引導更有信心。此外，即便是首度先發出賽，也可看到戴培峰在蹲捕時，希望投手大膽出手的肢體動作；在處理外野回傳球時，亦可以做出乾淨的tag out動作，加上戴培峰本季不錯的4成26阻殺率，都增添了許多之後先發的可能，特別之後將對上A組預賽跑出14次盜壘成功的美國隊，更需要投捕手看管跑者，阻止對手進壘，或許戴培峰將會是此役的關鍵人物。