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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期職場霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生。事發後出現多位吹哨者，直指謝宜容霸凌惡行，有不具名公務員踢爆，事發當天救護人員要送死者離開，高層竟然指示「貨梯僅供長官使用」，最後死者只能以坐姿送客梯運下樓，還不能蓋白布，更有公務員目擊遺體。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭分署長謝宜容長期霸凌，11月4日在辦公室上吊輕生，事後遭爆出，被職場霸凌的公務員不只一人，多位公務員都受害，且近百封陳情信都沒用，還傳出謝背後有靠綠營山沒人敢動。有公務員踢爆，當天救護人員要送死者離開，本來以為會搭長官專用電梯，結果有高層指示因為「貨梯僅供長官使用」，因此禁止使用擔架運送死者遺體，救護人員最後只能將死者將擔架上挪移至輪椅上，用坐姿姿勢送客梯運下樓。不僅如此，該名公務員再爆，遺體在搬運過程中，長官竟下令不准蓋上白布，表示說擔心會引起其他人恐慌，這讓不少現場目擊的同仁個個群情激憤，認為對死者極不尊重。該名員工還透露，後來長官開始跟大家訓話，「提及有同仁立刻通靈！通靈！通靈！說同事在那個世界過的很好，大家再傳不實的話，就是不尊重亡者」。之後就沒看到該名長官出現、已經躲起來，一切推給副主管負責處理現場。「有事叫別人處理就對了」。更有綠營民代直指，謝宜容為陳菊系統的前勞動部長許銘春一手拔擢，又是勞發署長蔡孟良愛將。她到任不到2年時間，北分署離退人員高達81人，包括9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在其任職期間共計17位主管職離開單位。顯見職場霸凌情況早就不是新鮮事。