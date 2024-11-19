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輝達（NVIDIA）將於本週三（20日）公布第三季財報，市場普遍預期其營收將達330億美元，年增幅約83%，每股稀釋收益預計達0.72美元，《路透》也揭露三大因素可被視為支撐輝達股價持續上漲的重要基石。首先，輝達本季重點產品為新一代旗艦AI晶片 Blackwell GPU，該晶片需求熱烈，所有產能傳出已被預訂一空，儘管此前傳出GB200晶片在72處理器伺服器中出現過熱問題，但超大型雲端運算公司如微軟、亞馬遜、Meta和Alphabet對相關產品的強勁需求，顯示輝達未來幾季仍具備強大成長動能。執行長黃仁勳曾指出，Blackwell 有望成為輝達史上最成功的產品。儘管供應鏈出貨受阻，市場預計晶片的大規模供應將於2025年第一季度啟動。再者，分析師們從輝達過去八季財報發現，數據結果皆優於市場預期，吸引分析師持續看多。根據FactSet數據，分析師預估輝達Q3營收為330億美元，淨利潤為185億美元，每股稀釋收益增幅達94%，多家機構也因此調升輝達目標價，包括瑞銀（185美元）、瑞穗銀行（165美元）及Piper Sandler（175美元）。花旗則分析輝達本季表現或將不如預期，但由於AI基礎設施需求穩定成長，長期前景仍備受期待，目標價上調至170美元。摩根士丹利則警告，供應鏈問題可能影響Blackwell的交付進度，進而對營收產生短期影響。分析師指出，晶片出貨若延遲一週，將對季度營收帶來重大影響。最後，由於微軟、亞馬遜及Meta等科技巨頭紛紛提高2024年數據中心相關資本支出，預計總額達2820億美元，年增幅約24%，預期在基礎設施建設方面支出將進一步增加。輝達作為AI晶片市場的領導者，不僅生產GPU，還涵蓋中央處理器（CPU）和網路設備，供應鏈的廣泛布局有助於應對市場需求的持續增長。同時，雖然短期內受制於產能，但長期需求仍被看好。