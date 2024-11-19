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▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

▲2024年第三屆世界棒球12強賽，中華隊在預賽打出4勝1敗的佳績，攜手日本晉級東京4強戰。WBSC也在18日公布賽程，中華隊3場比賽皆為客場，其中前2戰為午場進行。（圖／記者朱永強攝）

▲今（19）日稍早，中華隊全員來到桃園機場，準備出發日本東京，參加世界12強賽的複賽。（圖／記者朱永強攝）

吉力吉撈複賽要維持「猛虎出閘」心態！世界12強棒球錦標賽，中華隊在預賽階段拿下4勝1敗絕佳戰績，以B組第2身份晉級最終4強，今（19）日全隊登機前往日本東京備戰。效力中職味全龍的強打者吉力吉撈．鞏冠，賽前被預期會扛起中華隊長打火力，不過由於旅美台將林家正擔任主戰捕手，所以主要以代打出賽。今（19）日登機前往日本前，吉力吉撈．鞏冠受訪表示：「前進東京很開心，其實這幾場實就大膽去做自己該做的事情，有慢慢找回節奏。」對於首戰對手委內瑞拉陣中有多位中職球員，他則說：「」中華隊前往日本東京後，將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手。