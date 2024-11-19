吉力吉撈複賽要維持「猛虎出閘」心態！世界12強棒球錦標賽，中華隊在預賽階段拿下4勝1敗絕佳戰績，以B組第2身份晉級最終4強，今（19）日全隊登機前往日本東京備戰。陣中重砲吉力吉撈．鞏冠，解釋日前訪問中所提的「猛虎出閘」一說，並期望在複賽能隨時做好準備上場的心態，談到台澳大戰敲出的三分砲，他也表示：「有慢慢找回節奏。」
複賽繼續當兇猛老虎 大膽做該做的事
效力中職味全龍的強打者吉力吉撈．鞏冠，賽前被預期會扛起中華隊長打火力，不過由於旅美台將林家正擔任主戰捕手，所以主要以代打出賽。在16日交手澳洲的比賽中，敲出賽會首支安打，就是在9局上的三分彈，在開轟後振奮揮臂歡呼，並且在古巴戰也敲出先馳得點的二壘長打，似乎找回手感。
今（19）日登機前往日本前，吉力吉撈．鞏冠受訪表示：「前進東京很開心，其實這幾場實就大膽去做自己該做的事情，有慢慢找回節奏。」在古巴戰開打前，他曾把自己形容為「凶猛的老虎」，他解釋道：「雖然沒辦法先發上場，還是要正面告訴自己，隨時準備好上場。」
對於首戰對手委內瑞拉陣中有多位中職球員，他則說：「應該都會有情蒐調整，這方面得到蠻多資訊。」中華隊前往日本東京後，將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手。
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效力中職味全龍的強打者吉力吉撈．鞏冠，賽前被預期會扛起中華隊長打火力，不過由於旅美台將林家正擔任主戰捕手，所以主要以代打出賽。在16日交手澳洲的比賽中，敲出賽會首支安打，就是在9局上的三分彈，在開轟後振奮揮臂歡呼，並且在古巴戰也敲出先馳得點的二壘長打，似乎找回手感。
今（19）日登機前往日本前，吉力吉撈．鞏冠受訪表示：「前進東京很開心，其實這幾場實就大膽去做自己該做的事情，有慢慢找回節奏。」在古巴戰開打前，他曾把自己形容為「凶猛的老虎」，他解釋道：「雖然沒辦法先發上場，還是要正面告訴自己，隨時準備好上場。」
對於首戰對手委內瑞拉陣中有多位中職球員，他則說：「應該都會有情蒐調整，這方面得到蠻多資訊。」中華隊前往日本東京後，將於11月21日對上委內瑞拉，接著22日迎戰美國，23日則將再度與日本交手。
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