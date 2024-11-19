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士林地檢署檢察官指揮刑事局、台北市刑警大隊及士林分局員警，合力偵辦葉姓男子負責的健身房，調查發現葉男和其他6名嫌犯，皆非法經營期貨事業，不法獲利高達2231餘萬元，檢方依違反期貨交易法、組織犯罪防制條例起訴。起訴書指出，葉姓男子從110年12月間，指揮其他6名健身教練，分別在健身房竹北館、中壢館、六家館、士林館，招攬學員前往某投資平台進行期貨交易，7人再平分手續費，合計不法獲利2231餘萬，此外，葉姓男子未經金管會證期局許可並發給可證照，竟然以每堂學費8萬元，開課教學員投資期貨技巧，判斷漲跌趨勢、設置壓力線及進場位置，經營期貨顧問事業，賺進985餘萬元。檢方深入追查還發現，葉男以及宋姓、林姓、鍾姓等健身教練，於111年11月26日，以未預約場地授課為由，在健身房內包圍1名被害人，勒索3萬2000元得逞，事後還恐嚇其他揭露此事的被害人，逼迫道歉。檢方於今年4月展開搜索，就犯罪所得3220餘萬元，查扣泰銖18萬餘元、虛擬貨幣432萬元，現金1086餘萬元以及一輛汽車。檢方今依違反期貨交易法、組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪，及刑法恐嚇取財、強制等罪提起公訴，並聲請法院宣告沒收犯罪所得。