我是廣告 請繼續往下閱讀

▲19日上午，台中市沙鹿區向上路六段，發生砂石車翻覆意外，波及4台小客車及撞斷號誌燈桿，事故釀4人傷送醫。（圖／翻攝畫面）

▲19日上午，台中市沙鹿區向上路六段，發生砂石車翻覆意外，波及4台小客車及撞斷號誌燈桿，事故釀4人傷送醫。（圖／翻攝畫面）

19日上午，台中市沙鹿區向上路六段，發生砂石車翻覆意外，一台砂石車於迴轉處不慎側翻，波及4台小客車及撞斷號誌燈桿，事故釀4人傷送醫，所幸均無生命危險，詳細肇事責任還有待釐清。據了解，該砂石車經過向上路六段，疑似於轉彎時不慎翻覆，台中市消防局獲報，派遣犁份、沙鹿分隊共4車8人前往搶救。現場除砂石車翻覆，還波及4台小客車及撞斷號誌燈桿，所幸無人員受困，共釀4人受傷送醫，分別送往童綜合醫院和光田醫院治療。目前事故仍在排除中，詳細經過還要再調查。