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台新育樂今（19）日正式宣布，臺北台新戰神與中鋒塞瑟夫（Ihor Zaytsev）雙方達成協議，因整體表現未能與團隊發揮理想的化學效應，雙方即日起終止合約。本賽季例行賽塞瑟夫共計出賽4場，貢獻場均10.5分、6.5籃板、2.3助攻，台新育樂總經理林祐廷感謝塞瑟夫的付出與努力，「祝福塞瑟夫未來發展順遂，收穫更精采的籃球生涯。」臺北台新戰神陣中洋將除季前加入的米勒及奧利佛，上周已宣布網羅具NBA資歷的麥卡倫與210公分巨塔艾力克加盟，台新育樂總經理林祐廷期盼未來在洋將陣容的搭配上，能為攻守兩端帶來穩定的能量，「趁著暫時休賽3周的時間，團隊也安排幾場友誼賽，期待能盡快磨合出最佳陣容的勝利方程式。」塞瑟夫曾效力於PLG富邦勇士烏克蘭籍的塞瑟夫，上賽季於PLG出賽35場，繳出場均14.3分、7.3籃板、2.4助攻，三分球命中率36.75%，自2020年加盟PLG富邦勇士共四賽季，貢獻場均16.2分、9.5籃板、2.2助攻，三分球命中率38.15%，一路維持穩定表現，加上本身的無私球風，與沉穩的個性能幫助團隊有更好的發揮。他自2018年來台，先後效力SBL台灣啤酒、PLG富邦勇士，具備優異的長人身手成為禁區支柱，曾獲選SBL最佳洋將、PLG年度洋將並入選年度第一隊，為一名不可多得的歐陸戰將，此外，塞瑟夫職業生涯也拿下多次總冠軍。