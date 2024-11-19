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市場靜待AI指標廠輝達的財報，美股四大指數昨（18）日多數收紅，只有道瓊指數走跌、呈現連3跌，激勵台北股市今（19）日開盤上漲68.2點、來到22614.74點，盤中電金傳都有表現下，盤中最高點一度來到22906.69點，站回5日線，午盤則是上漲338.37點或1.5%，來到22884.91點。大盤開高走高，中小型股也不惶多讓，櫃買指數也一路走高，午盤上漲4.24點或1.68%，來到256.02點，成功站回年線關卡。今日午盤個股成交量排行榜前五名：神達、泰金寶-DR、鴻準、金寶、陽明；午盤個股成交量排行榜前五名：台積電、神達、鴻準、鴻海、長榮。權值股全數走高，權王台積電以1030元開出、上漲5元，盤中最高來到1045元、上漲20元，午盤上漲15元或1.46%，來到1040元；鴻海早盤表現較為震盪，但在買盤挹注下，午盤持續走高，今日以203.5元開出後，一度翻黑來到201元，不過隨後立即翻紅走高，最高一度來到205元，午盤上漲1元或0.49%，來到203.5元；聯發科也同步開高走高，今日以1255元開出、上漲15元，盤中最高來到1290元，午盤則是上漲50元或4.03%，來到1290元。美超微下市危機解除，有外媒表示，美超微已聘請BDO作為新的審計師，並向納斯達克提交了一份計劃，詳細說明其為重新獲得交易所合規性所做的努力，受此消息激勵，盤後飆漲逾40%，也帶動台股供應鏈概念股走高，麗臺、德晉亮燈漲停，雙鴻、華泰上漲逾6%，創意上漲近6%，日月光投控上漲逾2%。非電族群則由航運股領軍，類股指數狂飆逾2%，位居午盤類股漲幅排行冠軍，長榮上漲逾4%，龍德造船、陽明、中櫃上漲逾3%，萬海、台驊控股、華航上漲逾2%，漢翔、建新國際、亞航、新興、榮運、嘉里大榮、遠雄港上漲逾1%。