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川普再度當選美國下屆總統，不過，他還沒上任，就已在金融市場掀起浪濤，兆豐金控暨兆豐銀行董事長董瑞斌今（19）日指出，如果川普上任後競選政見都兌現，包括加徵關稅等，美國通膨將再往上升，屆時美國將可能再採取「升息」的緊縮貨幣政策，尤其川普曾表示，弱勢美元搭配強勢日圓會是美國大災難，因此，美元勢必維持強勢貨幣。董瑞斌認為，目前美國通膨率在2.1%、失業率在4.1%是很好狀況，預估美國聯準會（Fed）會先靜觀其變，今年第4季貨幣政策可能不會做任何調整、也沒有理由做改變。不過，由於川普明年1月20日就會上任，董瑞斌分析，歐美所有大選中最重要經濟指標就是失業率，川普競選政見也都是以「增加就業」為主軸，包括美中貿易戰，不要紅色供應鏈，補助台積電等半導體業者設廠等，都與就業有關，而增加關稅等就會有通膨問題。董瑞斌認為，目前市場主要觀望川普競選政見是否會兌現，但從川普過去的談話來看，川普也希望爭取未來貨幣政策發言權，如果川普上任後所有政見都實踐，加徵關稅等將導致物價上漲，接下來可就會緊縮貨幣政策，再調高利率。原本市場預期今年第4季美國還會降息1碼，明年降息4碼，但董瑞斌說，「現在不一定」，今年第4季利率可能不動，若政見兌現，明年則會升息，尤其川普也曾講過，弱勢美元搭上強勢日圓會是美國大災難，因此，川普會維持強勢美元，進口商品也會變便宜，亦可減輕通膨壓力。董瑞斌說，強勢美元會讓大家增加持有美元計價的投資標的，即便台灣、日本、中國貿易出超國家，賺到的美元也會再拿去買美股、美債，「若美元沒人要，對全球都是災難」，美元指數估計維持在100至105之間，低於100就是開始轉弱，對全球不是好現象。