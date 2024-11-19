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北市警又出包！北市大安分局轄下某郭姓員警，不但涉嫌裝設針孔偷拍，甚至還被爆出竟是「創意私房」會員，對此，大安分局指出，該警已遭檢方收押，並依規定懲處。而北市警又爆出另一起偷拍案，信義分局某黃姓員警，涉嫌在五分埔派出所駐地廁所內放置密錄裝置，信義分局指出，已主動報請台北地檢署指揮偵辦，並強調，針對員警違法違紀案件，均主動調查，依法嚴處，決不庇縱、不掩飾。據了解，黃姓員警遭爆出偷拍，檢調搜索黃姓員警住居所及個人辦公等處所，並查扣相關電磁紀錄等證物，且黃姓員警對犯行坦承不諱，全案交由北檢偵辦中。信義分局指出，調查期間，黃姓員警主動提出辭呈，但黃員在職期間，涉犯妨害秘密等案事實明確且惡行重大，分局已報請予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。