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賽前苦吞4連敗的費城76人，今（19）日客場交手邁阿密熱火，雖然在上半場取得56：53的領先，但在下半場熄火僅拿下33分，終場就被熱火以106：89逆轉苦吞5連敗，近10戰苦吞9敗，目前76人以2勝11敗排名東區爐主。76人有這般慘淡的開局，是外界沒有想到的，因為76人在季前補進Paul George，與陣中年度MVP Joel Embiid、明星控衛Tyrese Maxey組成三巨頭，盼能追求總冠軍，但因為傷勢原因成效不如預期。本場比賽Maxey因右大腿拉傷高掛免戰牌，76人在上半場靠著George與Embiid合砍21分，一度取得高達19分的領先，以56:53領先熱火。但來到下半場76人團隊進攻熄火，反觀熱火在第3節靠著單節投進7顆三分球，打出35：16攻勢一口氣逆轉戰局。進到末節熱火繼續保持領先，一度將分差擴大至20分，終場就以106：89賞給76人5連敗。此戰76人George出戰33分鐘，13投5中拿下18分、6籃板、5助攻，Embiid出場31分鐘，11投5中、拿下11分、8籃板、5助攻，兩人正負值分別為-17與-22。熱火主力Jimmy Butler則是拿下全場最高的30分、10籃板、5助攻。